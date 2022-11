El futbolista huilense Juan Sebastián Torrejano y su esposa, quien lucha contra un cáncer en el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, se unieron en matrimonio esta semana. Y lo hicieron de una manera más que emotiva: en plena habitación de la mujer, hospitalizada por su tratamiento.

Emotivo matrimonio

Facebook Twitter Linkedin

Opciones para hacer la gran pregunta. Foto: iStock

El pasado martes 8 de noviembre decidieron unirse en matrimonio. El jugador del equipo profesional de fútbol sala del Huila le dio el sí a su prometida, en presencia de su pequeño hijo, de familiares y amigos, de pacientes con cáncer y del equipo médico que los ha acompañado en todo el proceso.

Era un deseo de ambos unirse en matrimonio y no quisieron que la difícil situación de salud se interpusiera en sus planes. Ella, desde la cama del hospital, y él a su lado con su hijo de la mano, vivieron uno de los momentos más felices de sus vidas. La lluvia de mensajes pidiendo por su recuperación y enviando energía positiva, no se hicieron esperar.



"En nuestra institución cumplimos el sueño de unir en el sagrado vínculo del matrimonio bajo la bendición de Dios a una de nuestras pacientes oncológicas de 27 años", escribió la cuenta oficial del centro médico, que compartió varias imágenes de la ceremonia.



(Puede leer: Piqué, 'tú me partiste el corazón': llamativo video viral de fiesta del defensor).

Juan Sebastián Torrejano juega para el equipo de Utrahuilca en la Liga colombiana de Futsal y disputará los cuartos de final frente a la U. de Manizales. Justamente, este viernes será el partido de ida en esta fase definitiva y llegará con motivación de sobra para guiar a su equipo hacia las semifinales.

DEPORTES

*Con Futbolred

Más noticias de Deportes