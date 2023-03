La SIC pone a temblar de nuevo al fútbol… (Meluk le cuenta)

Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se mete con el fútbol, el fútbol tiembla. La SIC ha sido la única entidad gubernamental que ha logrado investigar y descubrir malos manejos y corrupción en el fútbol colombiano.



(Le puede interesar: ¿A qué se exponen equipos y Dimayor si se comprueba cartelización salarial?)

Por primera vez en la historia del país, un organismo oficial comprobó que los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) hicieron una marrulla premeditada para permitir la reventa de boletería de los partidos de la Selección Colombia en la eliminatoria a Rusia 2018.

Las multimillonarias sanciones que impuso la SIC son un hito. Ninguna entidad, ¡ninguna otra!, ni el inoperante y politizado Ministerio del Deporte, ni el Ministerio del Trabajo, ni la Fiscalía, que se ha hecho la de las gafas, ha sido como la valerosa y rigurosa SIC, que enfrentó a los zares del fútbol y con pruebas y testimonios demostró que “simularon una licitación para montar un esquema que permitió el desvío de miles de boletas hacia el mercado negro”, en el peor escándalo de corrupción de la historia de la FCF.

Sospechas de la SIC

Ahora, la SIC vuelve a esculcar en computadores, celulares, balances y libros de contabilidad del fútbol y el fútbol vuelve a temblar.

Facebook Twitter Linkedin

América vs. Llaneros Liga femenina Foto: Dimayor - VizzorImage

Según conocimos en EL TIEMPO, los investigadores de la SIC recaudaron material e información que compruebe o desvirtúe las sospechas de un posible amaño directivo, de un pacto de dirigentes para pagarles solamente el salario mínimo a las jugadoras menores de 20 años que hacen parte de la Liga Femenina.



(Lea además: Dimayor se pronuncia por inspección de la SIC a clubes colombianos)



Yo no sé si eso sea cierto, pero no se me haría raro nada eso, pues antes, sentados a la mesa de la asamblea de la Dimayor, los presidentes y dueños de equipos han pactado restricciones laborales como no contratar a algunos jugadores por haberse declarado en libertad e irse a otros equipos.



El fútbol colombiano se ha manejado como una finca en la que el gamonal no respeta al trabajador. Y eso no es lo peor. Se supo que en la mesa de la Dimayor, hace años, los directivos se sentaban cual jefes de una familia a resolver la ‘cosa nuestra’ y vetaban y prohibieron a los ‘sapos’ que demandaban por cobrar sus deudas salariales, a los ‘lavaperros’ que querían participar en una huelga y a los ‘traidores’ que esperaban el vencimiento de sus contratos, se declaraban agentes libres y se iban a otro equipo.

¿Capisce?

Facebook Twitter Linkedin

América vs. Cali, en la Liga femenina de fútbol Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Un altísimo directivo me dijo que si la SIC buscaba esa ‘cartelización salarial’ con las futbolistas sub-20, entonces “quedamos muy tranquilos, porque eso no es verdad, porque eso no pasa”.



Sin embargo, hablé con otra fuente experta en fútbol femenino y me dijo que la SIC buscando eso puede encontrar otras cosas, como evasión de impuestos y doble contratación.



Según la fuente, “la comisión de fútbol femenino en su momento evaluó que en el fútbol universitario de Estados Unidos, la meta de desarrollo personal de muchas de las jugadoras, con estudios y maestrías, no se contratan jugadoras profesionales, es decir, que hayan recibido un pago, que hayan tenido un contrato laboral, y lo que se hizo fue darles un subsidio”.



Y agregó: “Lo que puede estar pasando es que se quedaron con ese contrato sobre la mesa y se esté acordando otro bajo la mesa y así de paso evaden impuestos en parafiscales, la seguridad social, etc.”. ¡Plop!



(Lea también: SIC investiga en el fútbol posible cartelización de los clubes)



Hay una realidad. La liga de fútbol femenina en Colombia es un torneo que, a pesar del nombre y el tiempo de disputa, es en muchos aspectos semiprofesional y, bajo ese pretexto, se pueden cocinar cosas que huelan mal.



La SIC es la única entidad que ha hecho asustar al fútbol. Hoy vuelve a investigarlo, y el fútbol entonces vuelve a temblar.



Meluk le cuenta





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@Meluklecuenta

Más noticias de deportes

-Shakira: niños se hacen virales cantando música contra Piqué, video



-Barcelona, en el ojo del huracán: hinchas rivales tiran billetes a la cancha



-Linda Caicedo: así fue su primer partido como titular contra el Real Madrid