Así va el resultado de las pruebas de covid-19 en el fútbol colombiano

Treinta y ocho positivos del nuevo coronavirus se reportaban hasta el momento, en los primeros datos oficiales entregados por 15 equipos de fútbol profesional (de los 36 de la A y la B ) que ya recibieron los resultados de las pruebas realizadas para volver a entrenamientos individuales con la idea de reanudar la Liga y el Torneo de ascenso entre la última semana de agosto y la primera de septiembre.

Este lunes se informaron los positivos en América (5), La Equidad (4), Millonarios (3), Santa Fe (3) y Envigado (2), que se suman a los ya reportados en Junior (3), Nacional (2), Bucaramanga (1) y Cali (1). Tolima y Once Caldas, de los conjuntos de la A, no reportaron contagiados de covid-19. De los equipos de la B, Barranquilla confirmó 7 positivos, Bogotá, 6, y Huila uno: 14 infectados. Boyacá Chicó no reportó casos.



Por el momento, ningún club ha dado a conocer los nombres de los afectados, ni se conoce cuántos de ellos son jugadores, pero advierten que todos son asintomáticos y están en aislamiento en sus casas.



Según el jefe médico de la Federación Colombiana de Fútbol, Gustavo Pineda, se espera entre el 6 y el 8 por ciento de positivos asintomáticos de unas 1.500 pruebas que, aproximadamente, se harán en este primer tamizaje. Según esos datos, se esperaría al rededor de 90 y 120 casos positivos.



Si se supera el 8 por ciento de positivos del total de las pruebas, y según dijo Pineda, “se seguirán los lineamientos del Gobierno Nacional”.



