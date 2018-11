Dimayor estudiará este viernes jugar un solo campeonato al año

Este viernes en asamblea de la Dimayor se estudiará y se evaluará la posibilidad de cambiar el sistema de campeonato para el 2019. Antes de la reunión de los directivos, se han conocidos dos posturas fuertes para tomar esa decisión, por un lado, la idea impulsada por la Dimayor para hacer un torneo anual, es decir, con un solo campeón al año; la otra propuesta es que se mantenga el sistema actual.

El formato del torneo largo genera mucha controversia y discrepancias, sin embargo, habría varios clubes grandes del fútbol colombiano que la ven con buenos ojos, uno de ellos es Millonarios.

“Tenemos que modernizar el fútbol colombiano y el fútbol moderno juega campeonatos largos para buscar la estrella. Pero busca también el atractivo y el entretenimiento, que es la participaciones internacionales y por no descender”, dijo el presidente de Millos, Enrique Camacho.



El sistema consiste en un torneo anual de 48 fechas, con 506 partidos, y como una de sus novedades, la eliminación del promedio, que es como actualmente se define el descenso.



En esta propuesta se jugarían tres fases, la primera con partidos todos contra todos a dos vueltas, más las jornadas de clásicos.



Los 20 equipo de la Liga se dividirán en dos grupos por sorteo. Los puntos obtenidos en las 40 fechas se contabilizarán en los grupos y no en una tabla general, para definir los clasificados.



En la fase dos los 20 equipos se dividirán en cinco cuadrangulares, y cada uno tendrá objetivos diferentes de acuerdo a la ubicación de cada club. Los 4 primeros de cada una de las tablas (A y B) de la primera fase jugarán para ir a la la final y por los principales cupos internacionales, a Copa Libertadores. Los siguientes de esos grupos disputarán un cupo a la Copa Suramericana y a la Libertadores, y los siguientes buscarán clasificar a la Suramericana.



En la fase tres se disputará el título en una final a ida y vuelta entre los primeros de los cuadrangulares A y B.



El sistema, que es complejo y muy diferente al actual, se compartirá y se debatirá en la asamblea de clubes.



"Varios presidentes tenemos la preocupación de que ya no hayan dos finales y dos campeones al año, no sabemos si eso le pueda hacer daño a la dinámica de los torneos", dijo recientemente el presidente de Santa Fe, Andrés Carreño.



Entre otros temas que se discutirán en la asamblea está la propuesta de aumentar a 30 cupos los jugadores inscritos de cada club, con cinco futbolistas sub-23. Actualmente se inscriben 25, lo que ha generado críticas de algunos equipos, sobre todo de los que afrontan torneos internacionales. Por otro lado, se tratará el tema del canal de TV Premium.



