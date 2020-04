El fútbol se arma de paciencia: con la emergencia, no hay Liga

Si no había quedado claro en una entrevista que había dado por la mañana de este martes, el presidente de la República, Iván Duque, ratificó que mientras dure la emergencia por la pandemia del covid-19 no habrá fútbol profesional en Colombia, ni siquiera a puertas cerradas.

Esta declaración de Duque se da un día después de que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol entregaran al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, un protocolo de 71 páginas con todas las medidas de seguridad que aplicarían en caso de ser autorizados a reanudar sus actividades.



“Hay muchas ligas que han empezado a explorar la posibilidad de jugar a puertas cerradas, hay sudoración, jadeo, y eso expone a los jugadores. Esa discusión la están teniendo técnicos y expertos en el deporte, pero también médicos”, explicó Duque.



Lucena habló del documento que entregó el fútbol profesional. “Recibimos un protocolo que revisaremos con toda la calma y toda la data científica que nos permita tomar una decisión posterior a esta emergencia. Ahora es imposible, por la salud de todos, que eso se haga”, explicó.



“Hay países que han tenido el virus antes que Colombia y todavía no han reanudado sus ligas. ¿Qué pasa si se contagia un jugador? Nos tocaría suspender la liga inmediatamente. Por ahora no habrá torneo de fútbol, tomaremos la decisión adecuada en su momento”, manifestó Lucena.



Ya este martes por la mañana, en una entrevista con La FM, Duque había hablado de que era imposible reanudar los campeonatos profesionales de fútbol.



“Sería irresponsable decir que vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando no hay condiciones de garantizar a los jugadores de los más de 20 equipos que van a estar protegidos del coronavirus”, dijo. “Por más que la Dimayor diga que este camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores”, agregó el mandatario.



¿Qué viene ahora para la Dimayor? “No tengo en mi cabeza una fecha para que vuelva el fútbol, sería una irresponsabilidad de mi parte… Un equipo presentó una propuesta de jugar en una sola plaza todos los equipos, pero solo fue una alternativa que se estudió”, declaró el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, al programa Zona Libre de Humo. “Hay una gran responsabilidad de los 36 presidentes, un tren funcionando para el mismo lado, obviamente habrá discusiones como en cualquier reunión, pero yo siento que vamos por muy buen camino”, aseguró Vélez, quien dijo que respetan todas las decisiones del Gobierno.



Tras conocer las declaraciones del presidente Duque, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) citó ayer a una reunión de emergencia para estudiar el tema. EL TIEMPO conoció que la posición de la agremiación es trabajar de la mano de los directivos para buscar soluciones a esta pandemia, pero insisten en que se les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones.



El mundo del fútbol trata de sacar enseñanzas de lo sucedido. “El no pensar en jugadores, ni aficionados, ni en ahorrar en la bonanza, ni tener un colchoncito para el futuro por si algo, sentir que se está por encima de todo no es bueno. Todas las personas del fútbol deberíamos aprovechar esta gran enseñanza que nos da la vida”, escribió ayer en Twitter Jhonny Ramírez, campeón con Chicó en 2008 y Millonarios en 2012, quien acaba de retirarse del fútbol.



“La cuarentena no se puede levantar aún, en el fútbol sería absurdo volver en este semestre. No estamos para asumir esto a la ligera, incluso volver a los entrenamientos, por ahora, no es viable”, le dijo a EL TIEMPO el médico del Atlético Bucaramanga, Germán Jaimes.



