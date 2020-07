‘Ahora el llamado es a que los clubes hagan más control’: Mindeporte

Hasta este martes en la noche, los clubes del fútbol profesional habían reportado 53 casos de covid-19 tras realizar las pruebas a jugadores, cuerpo técnico y personal de logística. Aunque la cifra parece alta, los médicos que han seguido de cerca el protocolo de reinicio de actividades consideran que es una cifra que está dentro de los cálculos.



El cálculo que hacían Mauricio Serrato, médico del Ministerio del Deporte, y Gustavo Pineda, de la Federación Colombiana de Fútbol, era que entre el 6 y el 8 por ciento de las pruebas iban a salir positivas. Hoy, ese porcentaje, tras conocerse el reporte de 22 clubes, está en 5,33 por ciento.

“Acá en Colombia solamente les estaban haciendo la prueba a quienes tienen síntomas o a quienes han tenido contacto con ellos. Pero lo que ha pasado es más o menos lo que creíamos que iba a suceder”, explicó Serrato a EL TIEMPO. “Ahora el llamado es a que los clubes extremen las medidas de control para que los jugadores y sus familias estén aislados. Hay que cerrar las ventanas de oportunidad de que se contagie algún jugador, un equipo con muchas bajas va a tener dificultad para competir”, aseguró.



Serrato destacó el hecho de que la gran mayoría de los casos detectados son asintomáticos. “Cuando empezamos a hablar con los médicos de los equipos para pensar en el protocolo advertíamos que esto podía pasar, porque el covid-19 tiene estas características de ser asintomáticos. De ahí la importancia de hacer las pruebas. Yo lo veo normal. Lo importante es que estos casos positivos queden aislados, estudien sus familias y se detenga el contagio de más jugadores. Van adquiriendo más compromiso con las medidas de protección hasta que finalmente van a quedar concentrados”, aseguró.

Ahora, los médicos de los clubes ya saben qué tienen que hacer con las personas que salieron positivas. “Van a tener un aislamiento de 14 días, luego les tendrán que hacer nuevas pruebas y finalmente, un protocolo de reingreso, porque el jugador no puede volver como si nada hubiera pasado. Hay que esperar que dejen de ser portadores para empezar entrenamientos progresivos desde una fase anterior a la que están sus compañeros”, dijo.

De manera individual llegaron los jugadores de Millonarios para realizarse las pruebas. Foto: Millonarios FC

Serrato expresó su preocupación por la B, que, si bien están dentro del porcentaje esperado, hay dos equipos que reportaron un número más alto de casos, Barranquilla, con siete, y Bogotá, con seis.



“Para nadie es un misterio que la B no se maneja en lo logístico y lo económico de la misma manera de la A y los jugadores no tienen el mismo factor de cuidado, tienen dificultades económicas, muchas veces comparten un alojamiento. En ese sentido es difícil tener el mismo control que en la A”, afirmó Serrato.



A pesar de que cada equipo tuvo que contratar su laboratorio para las pruebas, el médico de Mindeporte considera que el proceso se ha llevado a cabo de buena manera. “La idea primaria que se tenía desde la construcción del protocolo era un único laboratorio. Dos de ellos sí cumplían técnicamente, pero no tenían los requisitos financieros para un contrato de esa magnitud. Cuando se toma la decisión de que cada equipo contrate un laboratorio con el aval del Invima, se cambiaron algunos procesos de control, una mayor vigilancia, y eso va funcionando bien. Cuando empiece la competencia, ya el tema será responsabilidad de la Dimayor”, explicó.

Serrato insistió en la recomendación de que la reanudación de los torneos de Dimayor se haga en sedes zonales. “Tanto el señor ministro como nosotros, desde un punto de vista técnico, queremos que sea el menor número de sedes posibles, con una buena situación epidemiológica para tener un mejor control, menos viajes, menos exposición, menos cambios de hoteles. Eso lo definirá la Dimayor en su asamblea, pero esa es la recomendación”, expresó.



El fútbol en Europa comenzó antes y eso ha servido para revisar procesos. “Europa es como un laboratorio para los que empezamos más tarde: cómo funcionaron los protocolos, qué ajustar, cómo evitar lesiones, eso lo podemos ir ajustando. Eso entre comillas ha sido benéfico para nosotros”, concluyó Serrato.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

