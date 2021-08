Deportes Tolima se suma a los equipos que jugarán con público

Tras varios días de especulación, el Club Deportes Tolima finalmente oficializó que se suma a los equipos del fútbol colombiano que abren las puertas del estadio a sus hinchas. Se hará para el duelo de mañana, 13 de agosto, cuando el campeón de Colombia reciba en el Manuel Murillo Toro de Ibagué al Deportivo Pasto a las 7:40 de la noche.



Los hinchas del ‘pijao’ volverán al estado después de más de un año tras el último encuentro de local con público el 8 de marzo. En total, se abrió la boletería para 6.200 espectadores, más los abonados que sumarían un máximo de 7.000 personas que pueden asistir al estadio, teniendo en cuenta que el Murillo Toro tiene una capacidad de aproximadamente 28.000.



No obstante, es importante señalar que el Deportes Tolima no habilitará las taquillas no tiquetes físicos, por lo que el manejo de las entradas será de manera totalmente virtual. Esto significa que para conseguir la entrada para el partido, se puede hacer únicamente a través de la página web de Tu boleta, y ahí comprar la boleta según la tribuna que se escoja.

Tras realizar la compra, debe ingresar en la opción ‘descarga tu e-ticket’, ingresa su usuario y clave, escoge la entrada del partido en el menú de ‘mis boletas’, donde le genera un código en el celular para ingresar al estadio, que abrirá sus puertas desde las 5:40 de la tarde del día del partido. Por su parte, los abonados pueden ingresar al estadio presentando el carnet a la entrada.



Además, el ingreso está permitido para los menores a partir de los 5 años en todas las tribunas salvo la lateral sur, donde se puede entrar a partir de los 14.



Este encuentro será por la quinta fecha de la Liga BetPlay, donde el cuadro local busca enderezar su irregular arranque con una nueva victoria en busca de revalidar el campeonato conseguido en el primer semestre. Mientras que los volcánicos, con Flabio Torres como nuevo entrenador, espera salir del crítico último lugar de la tabla al haber empatado solo un encuentro en el inicio del torneo y haber perdido los otros tres partidos.



Recordemos que junto al Tolima, el Deportivo Cali también fue el otro equipo que anunció la reapertura de su estadio al público. Los azucareros abrirán su escenario a 10.000 espectadores el sábado a las 8:00 p.m. cuando reciban en un atractivo duelo a Millonarios en el Palmaseca.



