El América de Cali ha sido uno de los únicos equipos que no ha anunciado nuevos fichajes ni movimientos en su plantel para la próxima temporada, esto ha causado diferentes inquietudes por parte de los hinchas pues se acerca el día de cierre de los fichajes y el equipo no se ha movido en este aspecto.



Lea también: Exfigura mundial, decepcionado en Qatar: 'No ha habido grandes partidos'

Mauricio Romero, presidente del club, reveló en Caracol Radio que el equipo no ha anunciado nuevos fichajes debido a que no hay certeza sobre la continuidad del director técnico Alexandre Guimaraes y su equipo, por esto mismo, hasta que no exista claridad sobre la dirección del equipo, no pueden avanzar en los movimientos de la plantilla.

No hemos anunciado ningún fichaje porque tenemos que aclarar la situación en torno al entrenador FACEBOOK

TWITTER

"No hemos anunciado ningún fichaje porque tenemos que aclarar la situación en torno al entrenador, vamos a estar en reuniones con el cuerpo técnico actual y a partir de lo que suceda allí, daremos el paso a seguir”, explicó el presidente del club.



De igual manera, también mencionó que no hay planes de reemplazar al técnico “No (no hay plan b), estamos enfocados en hacer este trabajo inicial con el cuerpo técnico y a partir de allí definiremos el paso a seguir para lo que va a ser el inicio de la liga”.

Romero también habló de los fichajes que podrían llegar al club, entre esos de Carlos Darwin Quintero, mencionó que están en la gestión, pero es un reto económico teniendo en cuenta que el jugador tiene también propuestas en México y Estados Unidos.



Finalmente, mencionó que una nomina muy costosa no necesariamente otorga excelentes resultados y puso como ejemplo al Deportivo Pereira. “nos han vendido que la nómina tiene que ser de calidad, el título de Pereira nos obliga a replantear muchas cosas, la mejor nomina del país no siempre se traduce en resultados”, aseguró.



SANTIAGO PINZÓN GIRALDO

Más noticias de Deportes