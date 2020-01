Maicol Balanta no aguantó más: arremetió contra Santa Fe por su salida

El lunar en la pretemporada de Independiente Santa Fe terminó siendo Maicol Balanta, atacante que terminó muy bien el 2019, pero quien tuvo molestos a todos en el club bogotano.

El vallecaucano, quien el pasado 2 de enero cumplió 30 años, no se presentó a tiempo a la pretemporada; no se realizó los exámenes médicos y mucho menos apareció cuando fueron citados los futbolistas para explicar su injustificada ausencia.



Futbolred constató que Balanta fue el único de los jugadores cardenales que no se había presentado en la pretemporada. También se enteró que los líderes del equipo ya no aguantan más su indisciplina, pues el año pasado tuvo varias salidas en falso, pero lo necesitaban.



Todo esto terminó derivando en la salida del futbolista de Independiente Santa Fe, aunque rápidamente consiguió equipo y se fue esta temporada a jugar en el Medellín. El futbolista acabó con su silencio y dio su versión de los hechos.



"La verdad no tomé trago (cuando estuvo en Santa Fe). Siempre fui juicioso, no puedo maltratar mi cuerpo sabiendo que es mi herramienta de trabajo. Todo fue falso y me echaron el agua sucia; quisieron dañar mi imagen, pero arriba hay un Dios y creo que en Santa Fe siempre di lo mejor. Nunca llegué borracho, todo el país le cree al presidente (Eduardo Méndez), pero estoy tranquilo porque si fuera un tipo que me la pasara de joda, no tendría el rendimiento que he dado en algunos clubes”, aseguró Balanta en charla con la periodista Pilar Velásquez.

Todo fue falso y me echaron el agua sucia; quisieron dañar mi imagen. FACEBOOK

TWITTER

Además, Balatan aseguró que no se quería ir de Independiente Santa Fe y que el que ya había tomado la decisión para que no siguiera en el equipo había sido el presidente del club, Eduardo Méndez.



“La hinchada se preguntaba por Balanta, pero Méndez nunca dijo que no querían contar más conmigo. Yo nunca quise irme de Santa Fe, le tenía un aprecio, pero me fui no porque yo quise, sino porque ya habían tomado decisiones”, manifestó.



DEPORTES