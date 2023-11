¿Qué pasó ahí? Fuerte cruce de mensajes entre el ‘Cantante del gol’ y Eduardo Luis

Javier Fernández y Eduardo Luis López comparten trabajo tanto en Win Sports como en el canal RCN, que ahora tiene junto a su gran competencia, Caracol TV, los derechos de transmisión de la eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026.

Al ‘Cantante del gol’ lo anuncian ahora como el ‘Narrador oficial de la Selección Colombia’. Pero el día que el equipo de Néstor Lorenzo le ganó a Brasil, el pasado 16 de noviembre, Fernández no pudo narrar por problemas de salud.

Eduardo Luis, que estaba ese día en el estadio Roberto Meléndez, terminó haciendo la segunda y a él le tocó relatar el emotivo doblete de Luis Díaz. En las redes sociales hubo muchos mensajes pidiendo que lo dejaran narrar los partidos de Colombia.

¿Pulla de Javier Fernández a Eduardo Luis?



Este domingo, durante la transmisión del partido entre Nacional y América, Fernández, quien relataba ese partido, lanzó una enigmática frase que muchos interpretaron como una pulla tanto para Carlos Alberto Morales, el narrador de Gol Caracol, como para el propio Eduardo Luis.



Cuando apenas empezaba el segundo tiempo, Campo Elías Therán, quien comentaba el juego, dijo: “Se me olvidó en la presentación, le pido excusas, Javier: el narrador oficial de la Selección Colombia”. A lo que Fernández respondió: “No se preocupe, no pasa nada. Eso lo sabe la gente”.



Y luego, el exarquero Faryd Mondragón, quien también hacía parte de la transmisión, se metió en la conversación: “Eso se sabe, eso se sabe”.

¿Mensaje para Eduardo Luis?



Nota: Si no le gusta la pregunta, que busca la interacción de la gente, pues de malas. pic.twitter.com/VCcFrPeKd5 — Paolo Arenas (@PaoloArenas) November 27, 2023



El mensaje, al parecer, no pasó inadvertido para Eduardo Luis, quien minutos después escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “La vida me ha enseñado a NO DAR NADA POR SENTADO. Todo puede cambiar amigos...sólo debemos estar listos... Abrazo mi genteeeeee...”.

La vida me ha enseñado a NO DAR NADA POR SENTADO.

Todo puede cambiar amigos...sólo debemos estar listos...

Abrazo mi genteeeeee... — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) November 27, 2023



La pelea por el rating la sigue ganando Caracol. El dato del partido más reciente, entre Paraguay y Colombia en Asunción, marcó que el canal que tradicionalmente ha transmitido los juegos de la Selección le saca una proporción de 3 a 1 a RCN.



DEPORTES

Más noticias de Deportes