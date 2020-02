¿Legal o no legal? El polémico gol de Equidad contra Millonarios

Un gol poco habitual se registró este domingo en El Campín y generó una enorme polémica y confusión. Fue el tanto de Equidad, el 0-1, en el primer tiempo del partido que terminó 2-2.

La jugada fue así: Millos atacaba, Zapata pierde la pelota y en el despeje de Equidad, el balón golpea en el árbitro Jhon Hinestroza, quien da balón a tierra para Equidad, porque un jugador suyo fue el último que tocó la pelota. Pacheco despeja al otro campo y el defensor Juan Pablo Vargas va por el balón, pero el atacante Peralta lo presiona, lo desarma y anota, el 0-1, generando tremenda polémica en Millos, que pedían un error del central y luego, falta de juego limpio del anotador.



¿Qué dice el reglamento? "El árbitro concederá un balón a tierra a favor de un jugador del equipo que haya tocado el balón por última vez en la posición donde se haya producido el último contacto del esférico con un jugador, un agente externo o, como figura en la regla 9.1 un miembro del equipo arbitral".



Además, los demás jugadores deben estar a 4 metros de distancia respecto al balón.



El analista José Borda, en 'Caracol Radio', analizó que el gol era legítimo. Y además, que no hubo falta posterior de Peralta contra Vargas. "No veo falta. Veo que forcejea normalmente con Peralta, hay un contacto, se cae el jugador de Millos, no hay falta. Para mí es completamente legal", dijo Borda en la emisora, en la transmisión del partido.



Lo que si hubo fue otra acción discutida, en la que el central dejó de pitar un penalti para Millonarios por una mano en el área.



