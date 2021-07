'Fuad Char es el que dirige a Junior', dice Valenciano

Tras los malos resultados de Junior, el comentarista y exfutbolista Iván René Valenciano, criticó a Luis Amaranto Perea, director técnico del cuadro barranquillero.



La reciente caída del 'tiburón' en la Copa Sudamericana ante Libertad, detonó que el 'bombardero' asegurara en el programa radial VBar que es el momento en el que Perea debería renunciar a la dirección técnica.



(Lea también: Gamero, claro y de frente sobre el partido contra Everton).

Aunque los panelistas reconocieron que Junior no tiene una nomina para salir campeón a nivel internacional, dicen que ha tenido oportunidades para consagrarse en el ámbito nacional.



"Cuando lo trajeron (a Amaranto), les dije que no tenía los pergaminos para dirigir a Junior", dijo Valenciano.



(Puede interesarle: Yesus Cabrera, figura del bicampeonato de América, tiene nuevo equipo).



Sin embargo, mencionó que Perea no ha sido despedido ni ha renunciado porque quien dirige a Junior es Fuad Char. "Lo digo porque estoy cansado y si no me contratan más, que sea así. Don Fuad dirige y llama tres o cuatro veces a Amaranto para decirle el equipo", aseguró.



En cuanto a la renuncia, Valenciano dice que no debe hacerlo porque sea él quien lo pide. "No tengo nada que ver. Los resultados han sido malos. ¿Por qué va a renunciar por mí? Que renuncie porque no ha sido bueno".



(Lea también: Émerson Rodríguez, una baja clave para Millonarios: se fracturó).

​

Finalmente, durante el programa radial, dijo que "Amaranto no es un entrenador que va a revolucionar el fútbol y nunca lo va a ser. No hay tiempo de recomponer las cosas".