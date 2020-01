Fuad Char lanzó dardos a la Dimayor e hizo una exigencia al Junior

Junior le metió gasolina de avión a su nómina con el fin de romper, por fin, el maleficio de no haber ganado nunca un torneo internacional. Con Miguel Ángel Borja a la cabeza, el club presentó este jueves sus nuevos refuerzos.

Pero a pesar de que demostró que las arcas del Junior se ven fuertes, Fuad Char, el máximo accionista del equipo, no perdió la oportunidad para lanzar dardos contra el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez. El tema: los derechos de televisión y el canal premium, que debe entrar a operar oficialmente el 20 de enero.



“Esos contratos lo hicieron hasta el 31 de diciembre 2026. Y nosotros no podemos hacer nada”, dijo Char. "A nosotros la TV abierta nos daba 24 mil millones al año. Pero esa (el canal premium) fue la figura para eliminar la TV abierta, porque ellos tenían el contrato de la televisión internacional. Eso lo ofrecieron a principios del año pasado y no se ha concretado nada, no se ha hecho el contrato y no se ha recibido dinero por eso", agregó.



"Uno de los ingresos más importantes es el de la Copa Libertadores: los tres partidos de la fase de grupos nos representan 3 millones de dolares, eso son 10 mil millones de pesos: eso es el 15 por ciento del presupuesto nuestro", señaló el dirigente.



“Para el fútbol profesional mundial, el ingreso más importante son los derechos de televisión. Es el rubro más importante”, dijo. "Los equipos ecuatorianos reciben 3 millones de dólares. Es decir, tres veces más que nosotros. Los peruanos reciben 5 millones. Los chilenos reciben 7 millones. Les estoy hablando solamente aquí de los vecinos. No hablemos de Brasil, o Argentina, o México, o España, o Inglaterra, las diferencias son descomunales”, expresó.



Antes, durante la ceremonia de presentación de los refuerzos, bromeó acerca de las exigencias que le hará a su equipo: "Ahora sí le exigimos al técnico y jugadores ganarle al Flamengo. Es el equipo más costoso de la historia pero llegando a los cuartos de final de la Copa Libertadores cubrimos eso, esa es la esperanza", señaló.



Y también les hizo un llamado a sus hinchas: "El fútbol y el Junior es alegría, una fiesta y como directivos queremos que nuestros hinchas estén contentos, felices. Entiendo que haya una gran expectativa, son las expresiones que recibo de todas partes y nosotros lo hacemos por la gente", dijo. "A los jugadores también le encanta, y nada nos molesta más que el estadio este vacío. Nos preguntamos qué está pasando. Necesitamos que todos seamos un equipo, la prensa y la afición", concluyó.



