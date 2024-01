Fuad Char habla claro sobre posible regreso de Teo Gutiérrez a Junior

Junior de Barranquilla está decidido a tener uno de los mejores años de su historia y conmemorar su centenario con títulos: el sueño es celebrar en grande y tener un equipo a la altura para pelear la Copa Libertadores.

Por esta razón, el equipo barranquillero le quiere dar a su DT, Arturo Reyes, una de las mejores plantillas de los últimos años. El campeón del segundo semestre de la Liga 2023 armaría uno de esos tridentes letales en ataque que en el pasado dejaron muy bonitos recuerdos.



Pues este lunes las redes sociales están alborotadas con la versión del posible regreso del delantero Teófilo Gutiérrez a la plantilla tiburona.



Según informaciones de prensa, Teo, que se encuentra libre, tiene la opción de dar su retorno y las próximas horas serán decisivas.

¿Qué dicen en Junior?

Antes de que se suspendiera la Liga a causa de la pandemia del covid-19, Junior llegó a un acuerdo para renovar el contrato de Teófilo Gutiérrez por un año más. Teo llegó en 2017 y había firmado por tres años. De quien aún no se sabe si seguirá en Junior es Carmelo Valencia, pues se le vence el contrato el 30 de junio. Foto: Archivo EL TIEMPO

Pues hay tanto alboroto en Barranquilla con la noticia del posible regreso de Teo que el que se pronuncio fue el propio máximo accionista del equipo, Fuad Char.



El dirigente fue concreto sobre la opción y frente a los rumores aclaró que es el propio Teo el que buscó la posibilidad de regresar al equipo.



"La situación se nos sale de las manos. Es una propuesta que viene de él hacia el equipo. Ustedes saben el equipo que hemos armado. Es un tema muy complicado de ver cómo podría llegar Teo con la anuencia del cuerpo técnico y la directiva. Estoy en eso", dijo Fuad a medios barranquilleros.

"No lo tengo claro, se volvió noticia hoy lo de Teo. Espero por todos, no hemos conversado con él, si esto se pudiese dar, las condiciones económicas, el tiempo... No hemos avanzado esos temas, Vamos a hablar con el técnico a ver cómo lo ve. Mañana hay junta directiva. Necesitamos ese tiempo para tomar una decisión", agregó el dirigente.

El máximo accionista del equipo Junior de Barranquilla, Fuad Char Abdala, sostuvo que la llegada de Teófilo Gutiérrez al equipo depende del técnico, Arturo Reyes y de la propuesta del jugador, que es quien quiere volver.



Más info: https://t.co/OgQHcPiXau pic.twitter.com/zCuJcaYA9h — Alternativa Caribe (@Alter_Caribe) January 29, 2024



PABLO ROMERO

Deportes

