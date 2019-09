¿Puede Millonarios contratar a Fredy Guarín? Esta es la realidad

Para nadie es un secreto que Fredy Guarín es hincha de Millonarios. El jugador nacido en Puerto Boyacá se ha encargado, más de una vez, de mostrar en sus redes sociales su amor por el equipo azul.

Guarín está sin equipo, tras la salida del Shanghái Shenhua, de China, y muchos especulan en redes sociales con la posibilidad de que el mediocampista, de 33 años, llegue a Bogotá.

Esta semana se abrió en la Dimayor el libro de contrataciones para que los clubes que así lo requieran inscriban a futbolistas que no tenían vínculo con algún club. Ese plazo termina este viernes.

Fredy Guarín, con la camiseta de Millonarios. Foto: Instagram @fredyguarin

La realidad es que, a pesar del deseo del jugador, manifestado en una entrevista en el programa El Alargue, de Caracol Radio, es imposible que Guarín juegue en Millonarios. La razón: el equipo no tiene cupos disponibles.



Cabe recordar que, por reglamentación de la Liga, los clubes solamente pueden inscribir a 30 jugadores profesionales, 25 sin límite de edad y cinco adicionales nacidos a partir del primero de enero de 1997 (categoría Sub-23). Si el club decide incluir a más jugadores entre 21 y 23 años, estos quedan dentro de ese listado. Los juveniles son ilimitados.



Millonarios tiene 30 jugadores profesionales inscritos, más cuatro juveniles, según el listado que publica la Dimayor en su página oficial. Así las cosas, no tiene cómo contratar más futbolistas este semestre.



La lesión de Santiago Montoya no abre cupo para inscribir a un jugador nuevo. Lo único que permite cambiar a un jugador es que el que sale sea transferido al exterior. El propio presidente de Millonarios, Enrique Camacho, le confirmó a El VBar, de Caracol Radio, que Guarín no puede llegar este semestre.

🔵⚪️Millonarios ya inscribió 25 jugadores, que es el límite, y no se pueden reemplazar por lesión. Este semestre, no se dará la llegada de Freddy Guarín al 'Embajador'. Confirmado en exclusiva por Enrique Camacho, presidente del club en el @VBarCaracol pic.twitter.com/01eVotTFFN — El VBAR (@VBarCaracol) September 11, 2019

Estos son los 30 jugadores inscritos hoy por Millonarios, con sus respectivas fechas de nacimiento:



1. Cristian Arango (9/3/1995)

2. Deivy Balanta (9/2/1993)

3. Felipe Banguero (31/12/1988)

4. Óscar Barreto (28/4/1993)

5. Ómar Bertel (9/9/1996)

6. César Carrillo (8/8/1992)

7. Jhon Fredy Duque (4/6/1992)

8. Wuilker Faríñez (18/7/1998)

9. Juan Camilo García (24/2/1997)

10. Fabián González Lasso (23/11/1992)

11. Felipe Jaramillo (28/4/1996)

12. Andrés Llinás (23/7/1997)

13. Carlos Augusto López (1/8/1994)

14. Jefersson Martínez (16/8/1993)

15. Santiago Montoya (15/9/1991)

16. José Luis Moreno (22/10/1996)

17. José Guillermo Ortiz (20/6/1992)

18. Jair Palacios (30/6/1990)

19. Luis Miguel Payares (14/1/1990)

20. Breinner Paz (27/9/1997)

21. Juan David Pérez (23/3/1991)

22. Eliser Quiñones (7/11/1988)

23. Álex Rambal (24/9/1992)

24. Jorge Rengifo (21/1/1997)

25. Andrés Román (5/10/1995)

26.Juan Camilo Salazar (29/6/1997)

27. Ramiro Sánchez (5/10/1983)

28. David Mackálister Silva (13/12/1986)

29. Stiven Vega (22/5/1998)

30. Hansel Zapata (11/2/1995)



