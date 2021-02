Freddy Guarín, un dilema de peso para Gamero en Millonarios

La llegada de Freddy Guarín a Millonarios hizo mucho ruido. Mundialista en Brasil 2014, con experiencia en Europa con equipos como Porto e Inter, el mediocampista nacido en Puerto Boyacá cumplió el sueño de jugar en el equipo de sus amores. Está convocado para enfrentar este sábado a La Equidad (3:15 p. m., Win Sports +).

Sin embargo, su inclusión en la nómina de Millonarios ha abierto dos dilemas: uno, dónde ponerlo en el esquema que maneja el técnico Alberto Gamero, lo cual implica sacrificar otra pieza. Y la segunda, que condiciona la primera, su rendimiento físico.

Lo que no se puede negar es lo que aporta con su recorrido. “Guarín nos está aportando su jerarquía y su experiencia. Todos sabemos el jugador que es”, declaró en rueda de prensa Macalister Silva, tras la victoria 3-2 sobre el Pereira, en la que Guarín anotó su primer gol vestido de azul.

Peso por posición

Millonarios celebra contra Envigado. Foto: Dimayor

Sobre el tema físico, en Millonarios reconocen el gran esfuerzo y el profesionalismo que ha tenido Guarín para bajar de peso, después de diez meses sin jugar (antes de llegar a Bogotá, su último partido había sido el 12 de marzo, con Vasco da Gama, en la derrota 0-1 contra Goiás, en la Copa de Brasil). En su primera presentación, el 16 de enero, contra Once Caldas, jugó 20 minutos y recibió críticas duras por sus kilos.

Guarín se sometió a una dieta especial, elaborada por el departamento de nutrición del club, sin harinas ni dulces. Además, ha tenido que hacer una rutina física aparte de los entrenamientos.



Fuentes del club afirman que ya ha bajado 12 kilos desde que llegó al club. Aún le faltan otros tres.



De esa pérdida de peso también dependerá la posición en la cancha, de acuerdo con lo que había dicho Gamero después del debut.



“A medida que él vaya cogiendo capacidad física, buscará su mejor posición de interior. Pero sé que él no está en este momento para una función de ida y vuelta. Por ahora puede estar por delante de (Juan Carlos) Pereira y (Stiven) Vega”, declaró Gamero a Antena 2.



En los dos partidos en que entró, contra Envigado y Once Caldas, Guarín jugó detrás del delantero y por delante de los dos de recuperación. “Cada vez que cogía el balón, nunca lo perdió. Cada vez que cogía el balón, generó”, dijo el DT.

En ese lugar lo utilizó Gamero cuando lo puso por primera vez como titular, contra el Pereira. Para ello debió sacrificar a uno de los jugadores más constantes de Millonarios, Cristian Arango. ¿Seguirá en la misma posición? Émerson Rodríguez y Silva cumplen otra función por las bandas. La opción sería sacar a Arango a una banda.



¿Volverá a jugar en primera línea? Depende de su físico: y si es así, ¿jugaría por Vega o por Pereira? Por ahora, Guarín está convocado hoy pensando más en la ofensiva.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc

