Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, reapareció este jueves en sus redes sociales para dejar un duro mensaje en el que revela la difícil situación personal que vive en la actualidad.

En su fuerte mensaje publicado en Instagram, Guarín comparte una foto suya en la que se lo ve llorando y de mal semblante.



La acompaña con un fuerte mensaje de reflexión, en el que revela estar tocando fondo por temas de "vicios, errores y pecados".



Y, en medio de esa situación, Pauleth Pastrana, su prometida, sorprendió con un enigmático mensaje en redes sociales.



"¿Fredy Guarín y Pauleth Pastrana terminaron su relación?", se preguntan en redes sociales.



(Se estrelló ese día: Juan Pablo Montoya y su primer triunfo en F-1: ‘Fue un alivio más que felicidad’).

'De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente'

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Instagram Fredy Guarín

"Hoy quiero mostrarme así tal como soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni generar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a alguna persona", dice Guarín en el comienzo de su mensaje.



"De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más...", continúa en su reflexión.



"Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea Él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné".



Finalmente, Guarín concluye: "Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre, mucho ánimo y fortaleza, nunca es tarde".



(Además: 'Bolas anales': extraña forma en la que habrían derrotado a leyenda del ajedrez).

Y en medio de ese duro mensaje, Pauleth Pastrana reacciona.



(Lea: Fredy Guarín, destrozado: impactante confesión sobre su crisis actual)

'GRACIAS DIOS. Solo eso...'

Facebook Twitter Linkedin

El futbolista le pidió matrimonio a la mujer en los últimos días. Foto: @fguarin13, @paulethpastrana

Apenas Guarín compartió su mensaje, Pastrana escribió en una de sus historias de Instagram:



"'GRACIAS DIOS. Solo eso...".



Ante esa publicación, algunas de sus fotografías se llenaron de mensajes de internautas que comentaban por una posible separación.



Luego, en medio de esos rumores, la mujer le dedicó un sentido mensaje al exjugador en el impactante 'post'.



"Amor Somos humanos y afortunadamente no somos Perfectos , reconocer nuestros errores es una de las cosas más difíciles y más reconfortantes .Admiro tu valentía , Estoy tan orgullosa de ti , quien pone todo en las manos de DIOS, verá la mano de DIOS en todo. hoy lloro de alegría Gracias , Gracias , Gracias , ¡los tiempos de el son Perfectos!" (Sic y mayúsculas).

Más noticias de Deportes

DEPORTES