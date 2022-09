Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, sorprendió el pasado jueves en sus redes sociales al dejar un duro mensaje en el que reveló la difícil situación personal que vive en la actualidad.



En su fuerte mensaje publicado en Instagram, Guarín compartió una foto suya en la que se lo vio llorando y de mal semblante.



La acompañó con un fuerte mensaje de reflexión, en el que reveló estar tocando fondo por temas de "vicios, errores y pecados".



Ahora, una semana después, una nueva confesión lo vuelve a poner en la palestra pública.



"Estoy en el partido más importante de mi vida", dijo.



'Mi vida está cambiando enormemente'

El futbolista encendió las alarmas con un video en Instagram. Foto: Instagram: @fguarin13 / captura de video

"Hoy quiero mostrarme así tal como soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni generar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a alguna persona", dijo Guarín en el comienzo de su primer mensaje.



"De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más...", continuó en su reflexión.



"Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea Él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné", añadió.



Finalmente, Guarín concluyó: "Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre, mucho ánimo y fortaleza, nunca es tarde", concluyó.

Ahora, sus palabras cobran más eco.



Guarín dice que está "YO vs. YO" (sic y mayúsculas).



'Yo vs. yo'

Foto: Instagram Freddy Guarín

A través de una nueva foto en Instagram, Guarín les comunicó a sus seguidores que está en "el partido más importante de su vida".



En días pasados, había compartido con el orador Daniel Habif, quien es reconocido por sus discursos motivacionales en redes sociales.



Ahora, junto a una fotografía en el espejo, en la que se le ve sonriendo, Guarín apuntó de entrada:



"YO VS. YO".



Luego, añadió: "Estoy en el partido más importante de mi vida. Vamos que se puede. Ánimo, mi gente".



Desde que publicó su confesión, el exjugador de la Selección ha recibido varios mensajes de aliento en sus redes sociales.



