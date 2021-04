El mensaje de Guarín a Millos tras el triunfo en el clásico

Millonarios no para de celebrar su triunfo frente a Santa Fe, que le permitió clasificar entre los ocho de la Liga. Además, el plantel no se olvida de los jugadores que pasan malos momentos, como Fredy Guarín y Andrés Román.

La plantilla publicó una foto en redes mientras festejaban en el camerino de El Campín, en la que exhiben las camisetas de Guarín y Román. Varios jugadores también les enviaron mensajes.



Pues Guarín no tardó en responder a esa dedicatoria de victoria. En su cuenta de Instagram el futbolista, alejado de las canchas por sus problemas personales, le agradeció a Millonarios por acordarse de él en estos momentos.



“Muchas gracias familia... Los quiero con cojones por lo que son como seres humanos. El resto lo demostraron. Gracias de corazón, no saben la felicidad que me da verlos así”, escribió Guarín en una historia de la red social.

Mensaje de Guarín para Millonarios. Foto: Instagram

Millonarios ganó el clásico en los minutos de descuento y con eso logró su clasificación a una fecha del final del todos contra todos.

