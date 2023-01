Fredy Guarín pasa por un proceso de crecimiento personal, luego de confesar que sufrió de duros problemas en el último tiempo, que lo obligaron a alejarse de su carrera de futbolista, después de jugar para Millonarios.

El talentoso volante, quien fue pieza clave de la Selección Colombia en la antesala del Mundial de Brasil 2014, se había mantenido alejado de los focos desde mediados de octubre del año pasado, cuando se hicieron populares sus propósitos personales.



En medio de ese silencio, se llegó a decir que había terminado su relación con la médica veterinaria Pauleth Pastrana. Sin embargo, en la madrugada de este miércoles, el jugador compartió un llamativo video en el que no oculta su amor por Pastrana, a pesar de que ella le insiste en que no lo suba a sus redes.



Al final, por la escena y el diálogo, los seguidores del futbolista se preguntan: "¿Se casó Guarín?".



'¿Se casó Guarín?'

Fredy Guarín Foto: Instagram:@fguarin13

En la grabación compartida, aparece Pastrana siendo grabada por Guarín, seguramente en sus primeros momentos de esta mañana.



"No vayas a subir eso", le dice la mujer, quien estaría en pijama.



"Si así yo la amo, hermanos y hermanas (...) vean, esto es lo que más me gusta a mí", les comenta Guarín a sus seguidores.



Luego, le dice a Pastrana: "Esposa mía, esposa mía".



Hasta el momento, según se ha podido saber, Guarín y Pastrana están comprometidos. Sin embargo, no se conoce si ya se casaron, como lo parecieran dar a entender las palabras del futbolista. Entretanto, lo único cierto es que su relación persiste.

