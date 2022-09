Fredy Guarín ha podido superar varios inconvenientes en su vida como futbolista profesional y como persona, paro esta última es la que le ha jugado malas pasadas.

Ha sido protagonista de muchos escándalos, pero el más recordado es el que destapó la olla, cuando en abril del 2021, en casa de sus padres, fue arrestado por la policía por hechos violentos.



De ahí para acá su vida ha sido un caos, no se ha podido levantar y en los últimos días ha sido protagonista en sus redes sociales.



Guarín integró la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 compartió una fotografía en la que se ve a una mujer rubia cosechando lo que parecen ser unas cebollas.



Ante la mirada de sus seguidores, que quizá no distinguían a la protagonista de la imagen, todo quedó suficiente claro con la descripción de la foto:



“¡Buenos días, mundo! Pauleth Pastrana, ¿te quieres casar conmigo?”.



Pauleth Pastrana es una médica veterinaria apasionada por los caballos.

Conforme ha dejado ver en sus redes sociales, Pastrana tiene una hija, de nombre Celeste y que rondaría los dos años.



Se han conocido fotografías del jugador con familiares de Pastrana. La de su hermano menor, Evaristo, con Guarín, una de las más comentadas en redes sociales.



Hace unos días, Guarín sorprendió en su instagram, con una imágen en llanto y un sentido mensaje.



"Hoy quiero mostrarme así tal cual como soy a corazón abierto", escribió.



Y agregó: "Esto no lo hago para generar lástima, ni ganar segidores. Mi vida está cambiando. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más".



