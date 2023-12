Fredy Guarín publica preocupantes videos: 'Me hago responsable de lo que pueda pasar'

En la tarde de este 23 de diciembre, Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, publicó dos videos en su cuenta de Instagram que borró tiempo después. En las trasmisiones en vivo contó que, en al menos cinco oportunidades, "no lo han dejado entrar a su casa" en Montería.



Guarín habría denunciado en las dos grabaciones que no se le permitía el ingreso a su residencia.



"Ya lleva como tres o cuatro veces que no me dejan entrar a mi casa, la casa que yo compre con mi propia plata", dijo en la primera grabación de forma alterada.



"A un hombre no se le trata así", agregó repetidamente.



En los comentarios a las trasmisiones, los internautas comentan que podría estar en aparentemente estado de embriaguez. De igual forma, afirmó que tenía videos y nombres para demostrar que le había "faltado el respeto".



"Me hago responsable de lo que llegue a pasar, no doy nombres, pero simplemente les digo que a un hombre no se le trata así", expresó Guarín a la cámara mientras se le observa sentado en un carro.



Minutos después habría iniciado otra trasmisión en directo. Guarín explicó que su familia le habría dado la espalda.



"Mi suegra, mi hija, la hija de ella, que son personas que yo mucho amo con todo mi corazón, cogieron y me dieron un 'espaldazo'", aseguró de forma dolida.



Al parecer, Guarín se estaría refiriendo a su exprometida Pauleth Pastrana, con quien residía en Montería. En la grabación, que no duró más de tres minutos, dijo que estaba cansado de las personas que se aprovechan de él.



"Graben a ustedes este video porque mañana no sé qué pueda llegar a pasar en mi vida. Como se los dije hace unos días a mi mamá, mi papá, a mis hijos: estoy cansado de la gentiza, de que la gente se aproveche de las debilidades", concluyó antes de terminar el video, que aseguró que no iba a guardar.



Desde entonces, ha habido preocupación por el exfutbolista, quien grabó los videos en su vehículo.

