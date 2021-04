Lo esperado: el emotivo 'post' de la actual pareja de Fredy Guarín

El tema de Fredy Guarín no para y las reacciones no se hacen esperar, tras el escándalo que protagonizó el jugador de Millonarios en la casa de sus padres y que lo tiene en el ojo del huracán.

Y uno de los testimonios más esperado era el de su actual pareja, la médico veterinaria Pauleth Pastrana, quien se pronunció sobre el tema.



La médico veterinaria dedicó un post en respaldo hacia el exjugador del Inter de Milan, quien, a sus 34 años, atraviesa por una gran crisis a nivel personal: "No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido, cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva. la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida, que no corresponde ser juzgada, porque quien no la vivió, ni la conoce. JUNTOS COMPAÑERO".