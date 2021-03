Fredy Guarín: sus decepcionantes cifras con Millonarios

La llegada de Fredy Guarín a Millonarios despertó el sentimiento del hincha. El anuncio, hecho el 30 de diciembre, hizo presagiar buenas cosas con un futbolista de larga trayectoria en Europa e, incluso, mundialista en Brasil 2014.

Sin embargo, lo que parecía una gran noticia se ha convertido en un problema para el jugador e incluso para el club, que no ha podido contar con él a plenitud. Incluso, versiones de prensa hablan de una posible renuncia al club, cuando faltan cuatro fechas para terminar la fase todos contra todos.



Guarín debutó en la primera fecha, contra Once Caldas, y lo primero que se notó fue su exceso de peso: después se supo que estaba jugando con 104 kilos.



"Como vieron, salí con buena pipita, me hicieron reír bastante, pero me motivaron mucho. Mi cuerpo no era de un jugador de fútbol profesional, ya estaba más allá jugando en la cancha del barrio. Pero quería meterme, quería ir. De pensar en el qué dirán, me metí, que digan lo que digan.Empezaron los memes, y yo dije, eso es lo que me gusta, que hablen, que yo lo convierto pal otro lado", dijo Guarín en sus redes sociales, contando cómo logró bajar 14 kilos.



Mientras intentaba ponerse a punto, Guarín no pudo consolidarse como titular. Y para completar, en el partido contra Junior, el 23 de febrero, debió salir del campo por una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha.



El 21 de marzo, Guarín volvió al banco, contra Nacional, y tres días después fue titular contra Águilas Doradas, aunque tampoco pudo terminar el partido: fue reemplazado por Hárrison Mojica en el minuto 70.

El único festejo de Fredy Guarín en Millos: fue contra Pereira. Foto: Dimayor - Vizzor Image



El balance hasta ahora para Guarín no ha sido bueno: ha disputado siete partidos, de los cuales solamente fue titular en tres. No pudo disputar ni un solo juego completo con Millos.



Guarín anotó solo un gol, en el partido contra Deportivo Pereira, el 7 de febrero, en la victoria por 3-2, y, aunque la intención del DT Alberto Gamero era ponerlo en la zona de creación, no aportó ni una sola asistencia.



