Fredy Guarín volvió a ver la luz. El futbolista que brilló en la Selección Colombia durante la última década ha logrado salir avante después de una grave crisis que lo alejó del fútbol y lo hizo llegar a sufrir en demasía.



Así lo anunció el propio futbolista, de viva voz, en un video publicado en las últimas horas por el programa 'Lo sé todo', del 'Canal 1'.



Sin embargo, en medio de su emotivo anuncio, cobró eco la información que el medio reseña en su portal tras llamativas declaraciones: "Fredy Guarín habría terminado con Pauleth Pastrana".

Fredy Guarín habría terminado con Pauleth Pastrana

Fredy Guarín y Pauleth Pastrana.

Guarín reapareció en medio de la feria 'Expobelleza' y dijo que "se está jugando la vida", después de la crisis que vivió por cuenta del alcoholismo.



"Estoy muy contento y muy tranquilo, la vida se trata de superarse día a día en cada situación. La vida es linda y bonita", comentó.



“Hay cosas que llegan a la vida y son aprendizajes... obviamente que son momentos difíciles, pero son pruebas que Dios nos pone”, expuso Guarín, en la charla con 'Lo sé todo'.



“Dios me ha demostrado que las pruebas duras se pueden superar y lo he superado y aquí estamos, otra vez parados, con la bendición de Dios", apuntó.



Luego, el reportero insistió para que Guarín hablara de su vida sentimental.



"¿Y el corazón cómo está, estás enamorado?", le preguntó.



"No, estamos bien, gracias a Dios en paz", respondió Guarín.



"'¿Soltero?", interpeló el reportero.



"Tranquilo y en paz", dijo Guarín en el polémico video, dejando sobre el aire la idea de que se separó de Pauleth Pastrana, con quien se había dicho que se iba a casar.

