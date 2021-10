Fredy Guarín rompió el silencio y habló de su escándalo

En abril pasado, el fútbol colombiano se conmocionó luego del escándalo del que fue protagonista el volante, en ese entonces de Millonarios, Fredy Guarín.

El jugador llegó a la casa de sus padres, en Antioquia, y agredió a varias personas que estaban en el lugar.



Le puede interesar: (Rafael Dudamel se despachó contra el arbitraje en Colombia).

'Yo no soy así'

Guarín habló por primera vez del hecho. Lo hizo en un Instagram live con el cantante de música popular Alzate.



Quien pasara por el Inter señaló que su comportamiento fue erróneo.



“Yo no soy así, estaba loco, me había tomado unos tragos. (...) ¿Quién no se ha tomado unos tragos?”, dijo Guarín.



En ese entonces, Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, dijo sobre el tema:

“Se tuvo una llamada por violencia intrafamiliar. Cuando los policías llegan al lugar se encuentran unas lesiones personales al interior de una vivienda en donde estaba el hijo protagonizando una riña contra sus padres. Se actuó muy profesionalmente, los padres pidieron asistencia para que esta persona fuera conducida y tal como lo dice la ley, así se hizo”.



Guarín se perdió del mapa. Poco se dejó ver, algunas veces algunos amigos subieron fotos con él en la playa.



“Ahora tengo salud… Sería volver a bajar unos kilitos y listo”, contó.

(Le puede interesar: Despiden al entrenador del águila de la Lazio por hacer saludo fascista).

Hinchas y la Selección Colombia

Sobre algunas de las hinchadas del fútbol, de los equipos en los que estuvo, Guarín afirmó que la de Inter es la que más le llama la atención.



“La fanaticada del Inter es una cosa de locos. Haber conseguido el cariño de esa gente, en Italia, con todos los fenómenos que han pasado por allá, es que se me hincha el pecho de orgullo recordando esos momentos”, señaló.



Sobre los seguidores del Vasco da Gama de Brasil, afirmó: “Me quisieron tanto que me hice este tatuaje”.



Recordó el mejor partido que ha disputado en su vida, casi al borde de las lágrimas.



“Perdíamos 3-0 el primer tiempo, y al segundo entramos mi persona y Macnelly (Torres). Nos pusimos 3-3 y nosotros a meterles el cuarto. Entonces esos manes a decirnos que paráramos que con el empate clasificábamos ambos. Y yo nada, cómo así que en el primer tiempo salieron a meternos cinco y ahora pidiendo nada (...) ese día nos dan más tiempo y les hacemos el cuarto”, recordó del compromiso entre Colombia y Chile, de la eliminatoria al Mundial de Brasil 2014.



Le puede interesar: (Alerta en Selección Colombia: los centrales titulares, en problemas).

Más noticias

DEPORTES