Fredy Guarín, uno de los hombres mundialistas con Colombia en Brasil 2014, ha vivido sus últimos meses alejado del fútbol.

El talentoso volante, recordado por la potencia de su pegada, se ha mantenido fuera de los gramados por cuenta de una serie de problemas personales.



Sin embargo, en las semanas recientes se ha mostrado muy activo en redes sociales con mensajes de optimismo.



Con ese mismo impulso de bienestar, Guarín decidió hablar sobre la crisis que lo llevó a estar al margen de su 'hábitat natural'.



"Cuando uno tiene problemas de alcohol, tiene la cabeza nublada", reconoció en diálogo con Caracol radio.



'Que sea Dios quien me guíe'

Fredy Guarín mostró una imagen renovada y llena de optimismo. Foto: Tomada de Instagram fguarin13

"Gracias a Dios estoy bien. Una actualidad muy rica y sana, en términos personales. Estoy contento con mis proyectos laborales", fue lo primero que dijo sobre su momento actual.



Al ser interrogado por volver al fútbol, manifestó: "No fue chévere haber terminado con Millonarios de la forma en que terminé. Estoy muy contento de poder pensar y que exista la posibilidad de volver a jugar nuevamente. Que sea Dios quien me guíe".



En retrospectiva, Guarín decidió hablar de la crisis que lo alejó del fútbol. En ella, el alcohol parece haber sido el gran protagonista.



"De un tiempo para acá he tenido problemas con el alcohol, lo reconozco. Siempre ha sido un problema dentro de mi vida personal. De un tiempo para acá vengo trabajando. El alcohol en exceso es un problema muy grande. Empecé a combinarlo con situaciones familiares y personales, y no dio el mejor resultado. Dio los peores resultados, diría yo. Llegó un momento y un tiempo en el que tocó decir qué quería de mi vida. Llegó el momento, de una vida sana y tranquila", explicó Guarín.



"Perdí demasiado tiempo, muchas oportunidades, por el tema del alcohol, problema que tengo, porque no he me sanado", comentó.



Ante la pregunta por su última experiencia futbolística y el por qué se fue de Millonarios, el antioqueño respondió:



"Cuando uno tiene problemas de alcohol, tiene la cabeza nublada. La solución para mí era emborracharme y olvidarme de muchos problemas tanto familiares como laborales. Lo de Millonarios fue más o menos por eso. Tenía muchos problemas... mi refugio era el alcohol. Cuando me vine de Bogotá, era una situación personal que la combiné con el alcohol y pasó lo que pasó. Ese fue el explosivo para salir de la forma como la que salí de Millonarios. Al final, tomé la decisión de decir 'No más'. 'No voy más".

