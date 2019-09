Fredy Guarín no descarta jugar en Millonarios

Fredy Guarín nunca ha ocultado su amor por Millonarios y ahora que está sin equipo, tras su travesía por el fútbol de china no descasrta la posibilidad de vestir de azul en algún momento de su carrera. Ahora o más adelante.



En entrevista con Vbar Caracol el boyacense dijo: "Siempre ha sido un sueño para mí jugar en Millonarios, para mi familia también, tengo ese sueño mientras pueda jugar al fútbol bien", dijo el volante.

El volante, de 33 años, habló de la posibilidad de jugar en otros equipo de Colombia como el Envigado de Eduardo lara. "En Colombia hay una posibilidad muy real, hablé con Eduardo Lara de Envigado, me pidió que fuera, pero hay otros colores y uno nunca sabe", contó Guarín.



El volante aclaró que no hay una enorme posibilidad de ir a la MLS de Estados Unidos en enero del año próximo. "como soy jugador libre tengo la posibilidad de firmar en cualquier equipo", dijo.

Fredy Guarín no regresó a la Selección Colombia. Foto: Alejandro Pagni /AFP



También tuvo la oportunidad de hablar de su paso por la Selección Colombia y el motivo por el que no siguió siendo convocado. "Extrañé mucho no volver a Selección, lo sigo extrañando y lo haré siempre, desde que me fui a China no volví, nunca tuve información sobre el por qué", finalizó el boyacense.



REDACCIÓN FUTBOLRED