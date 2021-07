Las razones de Freddy Guarín para terminar su contrato con Millonarios

Después de abandonar la temporada con Millonarios y perderse el tramo final de la Liga BetPlay 2021-1, Freddy Guarín rompió su silencio y se refirió a su salida del equipo.



“Si algo tengo es sinceridad. Soy hincha a morir de Millonarios. Me vi los partidos, los acompañé. Son situaciones que me llevaron a terminar el contrato, personales, el equipo no tiene nada que ver”, comentó el volante de 35 años.



Guarín también admitió que no estaba en plenitud de condiciones. “Es mejor estar bien que estar mal, estar al 100%. Para mi es fundamental. Cuando sentí que no estaba, tomé la decisión”, dijo.



El jugador concluyó su mensaje admitiendo que seguirá el equipo, pero de lejos: “entiendo que hay especulaciones. Quizás en su momento cuando hable a fondo, van a entender. Soy hincha y tengo los huevos bien paraditos. Desde afuera, como lo hice toda mi carrera, le haré fuerza, es mi equipo”.



