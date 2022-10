Fredy Guarín, parece ser cierto, quiere cambiar, tiene como objetivo transformarse, en su vida persona, su vida privada y su salud.

Guarín ha advertido que la idea es aceptar el reto, primero, de bajar de peso, de transformarse para volver a ser el que fue antes, cambiar el estilo de vida.

(Iker Casillas estalla redes sociales con ironía: 'Espero me respeten, soy gay')

(Luis Díaz: vea la asistencia del guajiro que ilusiona al Liverpool vs. Arsenal)

Comprometido con la causa

En 30 días, si sigue el plan, a Guarín le garantían un cambio, bajar de peso y ponerse a punto en su tema físico.



Lo primero es ajustarse a un programa de dieta, después se acompañará de rutinas de ejercicios y, si quiere, utilizar suplementos.



“Yo acepto el reto, lo quiero hacer. Uno debe de ver las cosas de una manera distinta. Las cosas van fluyendo y lo acepto en un momento que lo necesito”, dijo.



Y agregó: “Me alegra que fluyan las cosas. Sí podemos, con lo que sea, desde que uno esté vivo hay que echar pa´lante, que se pueden superar los momentos difíciles”.



Guarín se ha visto envuelto en una serie de escándalos, del que ha salido mal librad y ahora todo indica que el cambio en su vida es real.



“Lo acepto, quiero el cambio y en un mes miramos. Se me presentó Dios en mi vida y me he dado cuenta que se puede, que se puede cambiar y en eso estoy”, contó.



Durante el reto, Guarín se comprometió a regalar una camiseta autografiada a un ganador del reto.



(Luis Díaz 'en muletas': alerta máxima en Liverpool por la gravedad de su lesión)#

(El increíble niño basquetbolista que rompe récords y hace historia en Colombia)



Deportes