Este sería el problema que tiene Fredy Guarín

El tema de Fredy Guarín sigue siendo noticia en el país. El jugador se ausentó del entrenamiento de Millonarios el lunes y las especulaciones sobre su continuidad en el club son pan de cada día.



Guarín llegó al club bogotano a finales de diciembre pasado, pero no ha respondido a las expectativas que se tenían con él.



En Millonarios señalaron que el jugador pidió permiso para no entrenar, porque tenía que resolver algunos problemas familiares.



De inmediato el rumor de que iba a renunciar se propagó, algo que no llegó a conocerse oficialmente.



Según Marca, los problemas de Guarín vienen desde hace años. El periodista brasileño Jorge Nicola dijo que una fuente cercana al presidente de Vasco, Alexandre Campello, indicó que había dejado tranquilo al jugador, pues se encontraba deprimido por la situación que vive con los hijos que tuvo con Andreína Fiallo.

Guarín pidió tiempo, se alejó de los entrenamientos en busca de solucionar el problema, que lo terminó obligando a irse del Vasco.



La misma información del portal señala que Fiallo interpuso al menos cuatro demandas" a Guarín, pero varios de los "procesos terminaron archivados".



Este sería el problema personal de Guarín, el tema con sus hijos y las demandas, que lo han obligado a ausentarse de los entrenamientos.



