¿Qué dijo Alberto Gamero sobre lo que pasó con Fredy Guarín?

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló de la situación que vive Fredy Guarín, el jugador más experimentado de su plantilla, quien este jueves fue detenido en Medellín por una denuncia de violencia intrafamiliar.

El técnico le concedió a Guarín un permiso desde el lunes pasado, después de que Guarín adujera problemas personales. Desde ese día se comenzó a hablar de una posible renuncia al club, que hasta ahora no se ha hecho oficial.



Gamero aseguró que no sabía qué está sucediendo con Guarín. "Eso me cogió a mí por sorpresa. En el tiempo que estuvo Guarín aquí, nunca nos demostró lo que está pasando", declaró el DT a El VBAr Caracol.



"Hay cosas como ser humano, equivocaciones, caminos distintos, pero hoy aprovecho la gran oportunidad de decirle a Guarín que este cuerpo técnico, estos jugadores y estos directivos estamos con Fredy", agregó.



El último partido de Guarín con Millonarios, hasta ahora, fue el pasado 25 de marzo, en el empate sin goles contra Águilas Doradas. Sus números con el equipo azul no han sido buenos.



"Hablamos con él en el último partido que jugó. Pensabámos que, después de jugar 72 minutos le iba a ser muy complicado jugar a los dos días en seguida aquí en Bogotá contra Bucaramanga y lo que se habló es que queríamos que en estos cuatro o cinco días se pusiera a tono porque lo queríamos meter en la parte técnico-táctica, él lo había entendido", explicó Gamero.



"El día domingo hizo un entreno espectacular, por eso nos tiene sorprendidos. Al día siguiente se ausenta, llama y manifiesta que tiene un problema familiar y que no puede ir. Nosotros lo comprendimos y lo entendimos. Infortunadamente, hasta el día de hoy no ha regresado", añadió.



Gamero expresó su respaldo al jugador. "Estamos con el ser humano que nosotros conocimos aquí. Esos actos que estamos viendo de Guarín, nosotros no los conocemos ni los conocíamos, nosotros conocemos a Fredy Guarín ser humano, persona que llegó aquí a Millonarios con una gran ilusión, con una gran expectativa, a ese es el Guarín que nosotros conocemos y a ese Guarín, hoy, le manifestamos que tiene todo el apoyo de nosotros", concluyó.

"A él lo que hay es arroparlo estos días, que soluciones sus cosas, de la cabeza, que si es por otro lado, como dicen muchos del alcohol, meterlo a un centro de rehabilitación, todo lo que él pueda hacer", puntualizó.



DEPORTES

