La Selección Colombia de los 90, la legendaria, la que vestía de un radiante color rojo, la que comandaba el Pibe Valderrama, es una Selección que permanece y permanecerá en el recuerdo por su fútbol, por su gesta histórica en el Mundial de Italia con el empate épico contra Alemania, pero también porque de alguna manera la tragedia ha estado presente, a rondado y ha cobrado la vida de algunos de esos jugadores.

Este jueves se marchó Freddy Rincón, quien fue un pilar de ese seleccionado. un soporte invaluable, el hombre hecho potencia en la cancha. Se fue de manera trágica, a los 55 años, y después de su batalla con la muerte tras el accidente de tránsito que sufrió el pasado lunes en Cali y de sufrir un trauma craneoncefálico severo.



Freddy dejó un vacío gigante en el fútbol colombiano, por lo que hizo, por sus goles, por esa anotación de fantasía a Alemania en el 1-1 en el Mundial, pero también por su carisma, su alegría. La Selección Colombia está de luto, como lo ha estado en el pasado, por otros de sus ídolos.

Facebook Twitter Linkedin

Freddy Rincón, tras anotar al gol histórico a Alemania. Foto: José Clopatofsky / Archivo EL TIEMPO

Su muerte trajo al recuerdo a otros futbolistas que fueron compañeros suyos, que estuvieron en el mismo camerino, que defendieron con honor la misma camiseta de la Selección, y que también se marcharon prematuramente y de manera trágica.

La muerte de Andrés

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Escobar Foto: Archivo El Tiempo

Uno de ellos fue Andrés Escobar, ese 'caballero del fútbol' al que se le apagó la luz de manera intempestiva. Andrés fue integrante de esa Selección Colombia del 90, estuvo en el Mundial de Italia, allí disputó 4 partidos. Un defensor central espigado, veloz, atento. Un jugador con un futuro enorme. Un futuro que se vio frustrado.



Escobar ganó la Copa Libertadores y también hizo parte del equipo que regresó a un Mundial después de 28 años. En Italia 1990, estuvo en el equipo ideal de la primera fase. El Parma le hizo una oferta, pero ya antes había dado el salto a Europa, al Young Boys, de Suiza, donde no logró adaptarse. Volvió a su amado Nacional para salir campeón de la Liga en 1991.



Una lesión de rodilla lo sacó de la Copa América de 1993 y de la eliminatoria para Estados Unidos 1994. Por eso no estuvo en el famoso 5-0 frente a Argentina. Pero apenas pudo volver a jugar, volvió a reclamar su puesto.

La muerte lo sorprendió tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, cuando fue asesinado a balazos, el 2 de julio de 1994. Andrés había tenido el infortunio de hacer un autogol en el Mundial, en el partido contra Estados Unidos. Colombia decepcionó y se marchó muy rápido de una Copa en la que tenía grandes ilusiones.



Ya en Medellín, en el parqueadero de un restaurante y luego de una discusión, Andrés fue asesinado, dejando una profunda tristeza en el fútbol colombiano.

El caso Usuriaga

Facebook Twitter Linkedin

Albeiro Usuriaga nació en Cali, en 1966, y jugó en varios equipos. Foto: Cortesía Telepacífico

Pero hay un tercer caso que comprueba como la tragedia se empecinó con algunos jugadores de esa época dorada del fútbol colombiano.



Fue Albeiro Usuriaga, conocido como el 'Palomo'. Usuriaga fue un delantero, goleador, de carrera brillante, aunque también conflictiva, polémica.

Vistió la camiseta de la Selección de Colombia en la eliminatoria para la Copa Mundial de Fútbol de 1990, e hizo el recordado gol del repechaje contra la selección de fútbol de Israel en Barranquilla.



Maturana no lo llevó a la Copa América de Brasil, pero sí le fue dando minutos en la eliminatoria, hasta que se consagró con el gol a Israel. Pero curiosamente, no lo llevó al Mundial. Nunca se supieron las razones reales. Pero él dio una pista, en una entrevista con Fabio Poveda Márquez para un libro llamado ‘Dioses de carne y hueso’: “Me agrandé, perdí la humildad, no quería hablar con ningún periodista, y me fastidiaba tener que firmar autógrafos. Ya me creía que era Pelé”.



La muerte lo sorprendió de manera trágica, así como Andrés, Albeiro fue asesinado. El 11 de febrero de 2004, el ‘Palomo’ fue asesinado a tiros en su Cali del alma. Hasta ahí llegó el vuelo del ‘Palomo’,



Así, tres vidas del balón, tres hombres que defendieron la camiseta de la Selección Colombia, esa Selección del 90, se apagaron por la fatalidad.



DEPORTES