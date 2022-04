En medio de la inmensa ola de mensajes que ha desatado el fallecimiento de Freddy Rincón, vieja gloria de la Selección Colombia, el silencio James Rodríguez, el '10' actual del equipo tricolor, ha sorprendido a propios y ajenos.

Desde que Rincón ingresó en la madrugada del lunes a la Clínica Imbanaco, de Cali, tras sufrir un grave accidente de tránsito, la mayoría de los jugadores de la Selección Colombia le han hecho llegar sus mensajes de apoyo a la familia del exfutbolista.



Por ejemplo, Radamel Falcao García, el líder de la generación reciente, se ha manifestado durante toda la semana con sentidos mensajes a través de sus redes sociales. Además, Rafael Santos Borré, quien es uno de los más jóvenes del plantel actual, compartió este miércoles un mensaje en su cuenta de Twitter y, este jueves, en medio del golazo que marcó con el Frankfurt vs. Barcelona, realizó un sentido homenaje con el número 19, el que él porta y el que Rincón llevó en la Selección.



Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Yerri Mina han sido otros de los que han expresado sus condolencias, tras el fallecimiento de Rincón.¿Por qué, entonces, James Rodríguez todavía no se ha pronunciado?



El silencio de James Rodríguez

James Rodríguez.

Aunque resulta difícil establecer con certeza las razones del silencio de James por la muerte de Rincón, no es un secreto que el Coloso de Buenaventura le hizo fuertes críticas al volante cucuteño en sus espacios como panelista.



Sobre una declaración de James, en la que supuestamente decía ser el mejor jugador de la historia del país, Rincón le dijo a un medio peruano: "A mí James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio, una serie de cosas para llamarlo crac. La gente tiene sus conceptos, el mío es ese”.



"Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco, no soy amigo de él. Él tiene su concepto, a él le hicieron una pregunta cuando llamó a un influenciador, que me parece medio sin pies y cabeza, pero cada quien hace con su vida lo que quiere. Le hicieron una pregunta de cuál era el mejor jugador de Colombia en la historia y dijo que él, yo el ego de cada uno lo respeto y no tengo nada qué decir, si él se cree el mejor futbolista de todos los tiempos, se le respeta”, añadió Rincón en ese entonces.



En otra oportunidad, cuando el cucuteño estaba en el Everton, Rincón dijo que James "no sabía donde estaba parado y se había vuelto intocable".

Rincón y Rodríguez.

Hasta el momento, más de 24 horas después de la muerte de Rincón, James no ha enviado ningún mensaje al respecto. Este viernes, a las 12:15 p.m., el '10' tiene partido con Al Rayyan en la Champions League Asiática. Transmite Star+.

