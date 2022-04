Este viernes, sobre el mediodía, la vicefiscal general de la nación, la doctora Martha Mancera, ofreció una rueda de prensa en la que entregó detalles de la investigación que lleva la entidad sobre el fallecimiento de Freddy Rincón, ocurrido el pasado miércoles 13 de abril.

De acuerdo con el testimonio de la vicefiscal, la entidad recogió 849 evidencias que permitieron trazar el recorrido de lo que fueron las últimas horas de Freddy Rincón. Esta es la cronología.

(No deje de leer: Freddy Rincón: inconsistencias de versión de Fiscalía, según sus hermanos).

Las últimas horas del 'Coloso de Buenaventura'

Facebook Twitter Linkedin

Freddy Rincón murió tras sufrir un accidente de tránsito en Cali. Foto: Archivo particular - Archivo EL TIEMPO

El domingo 10 de abril

Como habían explicado los amigos de Rincón, el 'Coloso de Buenaventura' pasó la mayor parte de la tarde del domingo 10 de abril en la casa de Harold Saa, músico salsero, en el barrio Ciudad Córdoba , de la ciudad de Cali.



"Estuvimos compartiendo en la casa de Harold. Allí estaban Freddy (Rincón), el exalcalde de Buenaventura Édison Bioscar Ruiz y un par de amigos más. Como siempre lo hacemos, hablamos de fútbol, vimos unos partidos del torneo colombiano, y escuchamos después salsa porque Freddy era un apasionado por la salsa. Yo me fui a la casa. Luego me desperté con la noticia del accidente", expresó Vladimir Mosquera, cercano a Rincón, hace unos días, en diálogo con 'El País', de Cali.



(Además: Freddy Rincón: revelan dónde y con quiénes estaba antes del grave accidente).



Según expresó Mosquera, él estuvo hasta que terminó la jornada dominical del fútbol colombiano que se transmitía por TV. Al parecer, en la reunión estuvieron viendo el partido entre Atlético Nacional y América de Cali, que se terminó sobre las 7:40 p.m.



La Fiscalía tiene registro de que Rincón estaba a las 3:30 p.m. en la casa de la familia Saa, donde según contó Maritza Saa, hermana del cantante, Rincón era 'un integrante más'.



Según la vicefiscal Mancera, de la casa en Ciudad Córdoba salió Rincón, junto a cuatro personas (Nubia, Doris, Diana y José Luis) para la discoteca 'El Bronxs', en la calle quinta con carrera 26, a ocho cuadras de donde fue el accidente. Al lugar llegaron sobre las 10 p.m., según la Fiscalía.



A la medianoche, dijo Acero, llegó al bar Manuela Patiño, la joven de 20 años, que se habría conocido allí con Rincón y que fue hallada en el vehículo tras el accidente.

Facebook Twitter Linkedin

La discoteca 'El Bronxs', un sitio salsero en Cali. Foto: Facebook: El Bronx, Archivo EL TIEMPO

La madrugada del lunes 11 de abril

De acuerdo con la Fiscalía, sobre las 3:25 a.m., Rincón salió para 'El Bronxs' en la camioneta Ford. La entidad dice que para ese momento "el conductor era el señor José Luis".



Luego, estableció el ente investigador, el vehículo se dirigió hacia un sitio de comidas en la Avenida Roosevelt con calle 39.



"Las personas en el vehículo eran más de siete, saliendo de la discoteca, hacia el sitio donde consumieron unos alimentos, una panadería", expresó Mancera.



Al parecer, según las coordenadas dadas por la vicefiscal, y según se puede ver en el video entregado por la Fiscalía el pasado miércoles, el lugar al que fueron luego de 'El Bronxs' sería la 'Panadería Roosevelt'.



(Además: Freddy Rincón: paramédico rompe su silencio y dice quién sería el conductor).

Sobre las 4:15 a.m., dice la Fiscalía, quedó la "evidencia demostrativa" en que Rincón se sube al puesto del conductor del vehículo y "la joven Manuela" en la parte del copiloto.

Rincón en carro que chocó el lunes santo Rincón en carro que chocó el lunes santo Accidente de Rincón. Foto: Video de la Fiscalía.

Luego de eso, de 4:15 a 4:18 a.m, la camioneta Ford colisiona con el bus del MÍO.



Esta es la ubicación de los pasajeros, al momento del accidente, de acuerdo con lo dicho por la vicefiscal:



- Rincón iba al volante.



- Manuela Patiño, de 20 años, a quien el futbolista habría conocido en la discoteca, iba en el puesto del copiloto.



- José Luis, un supuesto amigo de Rincón, iba detrás del 'Coloso de Buenaventura'.



- Diana Lorena Cortés, de 43 años, comadre de Harold Saa, iba en la mitad de la silla trasera de la camioneta.



- Una mujer, de nombre Nubia, iba detrás de la silla de Manuela.



(Freddy Rincón: estas son las personas que iban en el carro del accidente).

Facebook Twitter Linkedin

Este toma de video muestra a dos personas buscando un taxi segundos después del choque. Foto: Archivo Particular

Sobre las 4:25 a.m., ingresó una ambulancia al lugar de los hechos, para sacar de la camioneta a Freddy y Manuela, dijo Mancera. Para ese momento, añadió la vicefiscal, Nubia y José Luis ya estaban fuera del vehículo.



Diana, José Luis y Nubia fueron quienes descendieron del vehículo, explicó la vicefiscal. Nubia partió en un taxi hacia el hospital universitario donde fue atendida. Hasta el momento, la Fiscalía no ha entregado detalles sobre el rumbo de José Luis.



Sobre Rincón, Acero dijo que el cinturón principal de su silla no estaba ubicado de manera transversal, sino horizontal, en sus piernas.



A las 4:51 a.m., Freddy Rincón ingresó a la Clínica Imbanaco, donde falleció el miércoles 13 de abril, a las 10 p.m. (dijo la vicefiscal), producto de las consecuencias que le dejó el accidente. El 14 de abril, a las 6:40 a.m., el cuerpo sin vida de Rincón entró a Medicina Legal.

Más noticias

Gerard Piqué, contra las cuerdas: revelan nuevos audios comprometedores

Falcao García recibe el alta médica y podría volver contra Barcelona

Semifinales de Champions, Libertadores y los grandes partidos de la semana

DEPORTES