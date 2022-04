La Fiscalía General sigue la investigación acerca de la muerte de Freddy Rincón, quien murió el pasado 13 de abril, dos días después de sufrir un fuerte accidente de tránsito.

La versión que manejan los investigadores es que Rincón estaba en el puesto del conductor cuando llegaron a atenderlo. Ahora, lo corrobora el testimonio de uno de los paramédicos que atendió el caso.



Incluso este mismo miércoles, el propio Fiscal General, Francisco Barbosa, aseguró que Rincón era quien conducía la camioneta Ford que fue embestida el pasado 11 de abril por un bus alimentador del Mío.

El testimonio del paramédico sobre el accidente



El paramédico agregó que Rincón no tenía signos de alicoramiento, según el testimonio presentado por Noticias RCN, que guardó reserva de su identidad.



El documento de la Fiscalía asegura que Rincón fue encontrado en la silla y que una de sus acompañantes estaba desmayada en la silla del copiloto.



Las cámaras de seguridad detectaron además que dos hombres que, al parecer, iban a bordo de la camioneta abordaron un raxi y abandonaron el lugar del accidente. Su identidad aún no ha podido ser establecida.



Los hijos de Freddy Rincón insisten en que el exfutbolista no iba al volante del vehículo y pidieron a quien ellos creen que conducía la camioneta que se presente ante las autoridades.



