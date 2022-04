A la espera de los homenajes a Freddy Rincón que se planean realizar esta tarde en el Estadio Pascual Guerrero, durante el clásico entre el América y el Deportivo Cali, se siguen conociendo más detalles de lo que habría sido la noche del domingo 10 de abril, horas antes del accidente de tránsito que terminó cobrando su vida.

Lo que se sabe del accidente

Las autoridades buscan más información sobre el accidente. Foto: Archivo EL TIEMPO y particular

En principio, por lo que se ha conocido, habrían sido tres las personas que acompañaban a Rincón en la camioneta Ford al momento del choque con un bus de servicio público en la madrugada del pasado lunes 11 de abril, en Cali.



Hasta el momento, solo han sido identificadas dos de ellas: María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43. Sobre el tercer ocupante de la camioneta, que se ha dicho que podría ser quien iba manejando, se cree que era un hombre. Además, otro sujeto, cuya identidad también se desconoce, habría sido protagonista en los momentos posteriores al grave choque por su incidencia en la huida del supuesto conductor.



(Además: Video: Tino Asprilla y sentidas palabras a Freddy Rincón en la funeraria).



Tanto Patiño como Cortés ya salieron del centro médico en el que estaban siendo atendidas. En cuanto a Jorge Eduardo Muñoz, el conductor del bus involucrado, se presume que sigue hospitalizado en la Clínica San Fernando, pues sufrió fracturas de tibia y rodilla. La empresa que opera el MÍO, MetroCali, no ha informado sobre si ya fue operado o no. Hasta el viernes se esperaba que bajara el edema para ser sometido a la intervención.



Este domingo, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reportó que el histórico 19 de la Selección Colombia habría sido hallado en la silla del conductor, según un reporte que reposa en manos de la Fiscalía. Además, en ese mismo informe, se dice que aparentemente Manuela Patiño sería quien iba en el puesto de copiloto. Lorena Cortés, quien le dijo a la Secretaría de Movilidad que Rincón conducía el vehículo, habría sido hallada en el puesto trasero.

¿Quiénes eran las acompañantes de Rincón?

Aunque algunos testigos hablan de que en el carro en el que se movilizaba Freddy Rincón iban cinco ocupantes, por el momento Cortés y Patiño son las únicas identificadas.



De acuerdo con Vladimir Mosquera, un amigo cercano de Rincón, esa noche del domingo habrían compartido, con un par de personas más, en la casa del músico salsero Harold Saa hasta cerca de las 11 de la noche.



Según expresó Mosquera, él estuvo hasta que terminó la jornada del fútbol colombiano que se transmitía por TV. Al parecer, luego del partido entre Atlético Nacional y América de Cali, los asistentes a la reunión de amigos se habrían quedado a ver el Alianza Petrolera vs. Independiente Medellín que cerraba la jornada dominical, a eso de las 10 de la noche. "Yo me fui sobre las 9 p. m.", reportó Mosquera en diálogo con 'El País', de Cali.



Sobre si luego de esa reunión Rincón habría ido para otro lugar, el amigo cercano dijo que no tenía conocimiento. Eso sí, hasta que él estuvo con el exfutbolista, conforme manifestó, Freddy no había ingerido licor.



"Freddy estaba totalmente sobrio. Esa es una casa familiar donde nos han acogido siempre como hermanos; hay muchas especulaciones sobre ese tema, se habla de más, pero Freddy estaba totalmente sobrio", explicó.



(Puede leer: Freddy Rincón: la emotiva foto de matrimonio con que lo despidió su exmujer).



Mosquera no respondió con claridad sobre si Lorena Cortés y Manuela Patiño estuvieron en la casa de Saa. Sin embargo, en la mañana de este domingo, el propio músico fue quien reveló la supuesta relación que tendrían las mujeres con el fallecido Rincón. Según dijo, Cortés sí habría estado en su hogar. Patiño, comentó, la habría conocido en una discoteca a la que habrían ido Rincón y otras personas luego de salir de su casa, a eso de las 11:30 p.m.



"Diana Lorena es la mamá de una ahijada mía, a la que le cantamos el cumpleaños ese mismo día. Ella iba con el grupo que salieron, creo que a El Bronx, la discoteca, porque Freddy la invitó, junto a los demás", declaró de entrada Saa en diálogo con 'El País'.



De hecho, conforme relató Saa, Diana Lorena Cortés sería la mujer que aparece suplicando en el video del accidente en el que se ve cómo un hombre se baja de la camioneta en la que iba Rincón e impide que otra persona grabe lo ocurrido.



"Ella es la que sale en un video gritando ‘señor, no, no’, pidiéndole a alguien que se arrimó al accidente que no grabara", comentó el músico.



"Ella está muy mal después de todo lo ocurrido, solo llora y llora y no ha contado nada al respecto", concluyó.



(Lea también: Freddy Rincón: ¿por qué James Rodríguez no ha dicho nada sobre su muerte?).

Accidente de tránsito en la carrera 5 con calle 34, un bus alimentador del MIO chocó con una camioneta Ford 4x4, deja 5 lesionados entre ellos el Exfutbolista Freddy Rincón. pic.twitter.com/ChKJsQkHk4 — Viva Las Noticias Cali (@vivalasnoticias) April 11, 2022

Sobre la otra persona, María Manuela Patiño, Saa dijo: "Entiendo que fue alguien que conocieron allá (en la discoteca) porque las dos muchachas que vinieron con Freddy se pusieron celosas cuando él empezó a hablar con alguien y se fueron. Creo que ella puede ser la persona con la que hablaba Freddy".



La discoteca El Bronxs, a la que hace alusión Saa, se ubica en la calle quinta con carrera 26, a tan solo ocho carreras de la intersección donde ocurrió el accidente en la madrugada del lunes.

La Fiscalía será la encargada de evaluar dicha información con los testimonios de los otros implicados, los videos, el croquis del accidente y el reporte médico de la ambulancia que atendió a Rincón.

