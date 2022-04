El 19 de junio de 1990 se registró el gol más gritado de la historia del fútbol colombiano en todos los tiempos. Fue una poesía que le hizo justicia al que, tal vez, fue el mejor partido de la Selección Colombia en años. Todavía hoy, el video en el que se ve a Freddy Rincón acariciando la pelota y metiéndola entre las piernas del portero que, 19 días después, se coronó campeón mundial, el alemán Bodo Illgner, aún saca lágrimas de quienes lo vivieron en vivo y pone a gritar a los que lo conocieron posteriormente.

El autor de una de las mayores alegrías del fútbol colombiano, junto con el título de la Copa América en 2001 y el paso a los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, el gol del 1-1 contra Alemania, falleció en Cali, por las secuelas de un fuerte accidente de tránsito en la madrugada de este lunes.



Ese tanto no fue el único logro de Rincón, jugador clave para conseguir las clasificaciones a los mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98. Aún hoy, en una época en la que las eliminatorias duran tres veces más que antes, el 'Coloso' aún está en la lista de jugadores con más partidos en la Selección: 84, con 17 goles anotados.



Dos técnicos colombianos, Jorge Luis Pinto y Francisco Maturana, pulieron ese diamante que llegó a Bogotá a mediados de los años 80, tras jugar en el Atlético Buenaventura, la ciudad donde nació el 14 de agosto de 1966.

Los primeros años de la carrera de Freddy Rincón



En su familia ya había antecedentes con el fútbol. Ignacio, uno de sus hermanos mayores, Ignacio, hizo parte de selecciones juveniles de Colombia a comienzos de los años 70, aunque no llegó al profesionalismo. Manuel, un recio zaguero central, cuatro años mayor que Freddy, llegó para la misma época al Once Caldas, donde debutó como profesional en 1986. Y dicen que quienes lo conocieron que el mejor de los Rincón era José Rafael, quien técnicamente era muy completo. Sin embargo, había necesidades y le pagaban mejor trabajando en el puerto y jugando fútbol.



Freddy, en cambio, sí se obsesionó con el tema del fútbol. Sus hermanos mayores lo empezaron a trabajar para que fuera fuerte y respondiera.



"Yo le dije a mi hermano mayor, Tomás, que hacía las veces de mi tutor, porque mis padres se separaron, que yo me iba a alguna gran ciudad a probarme. Él me dijo que, si en un año yo no lograba vivir del fútbol, que yo tenía que volver a estudiar. Y todavía me está esperando…", le dijo Rincón al periodista Mauricio Silva Guzmán, en abril de 2013.



Rincón llegó al América, pero no lo dejaron probarse. Así que el dueño del Atlético Buenaventura, que tenía buena relación con Santa Fe, mandó a varios jugadores a probarse a Bogotá. William Morales, que era el capitán del equipo, lo vio en un entrenamiento y le dijo al técnico Jorge Luis Pinto que ese jugador tenía algo especial. Pinto, que ya tenía referencias de él, lo llevó al plantel profesional.

Francisco Maturana lo llamó por primera vez a la Selección Colombia, para un cuadrangular amistoso contra Uruguay, Millonarios y Santa Fe, en agosto de 1988. No le fue bien y tuvo que esperar más de un año para volver a ser convocado.

Gol a Alemania, el momento más importante de Rincón

En 1990 regresó y se consolidó, a tal punto de que Maturana lo dejó como titular en el Mundial. Ahí hizo el gol que lo lanzó a la fama, que además quedó inmortalizado en una imagen tomada por el entonces editor de Deportes de EL TIEMPO, José Clopatofsky, quien solía acreditarse como fotógrafo.

La icónica celebración de Freddy Rincón en Italia 90. Foto: José Clopatosky. EL TIEMPO

Ya se iba del estadio, porque Colombia estaba perdiendo y el partido terminaba, se encontró de frente con Rincón, que celebraba su gol. Fueron dos disparos en el momento justo: primero Freddy, con el balón, y luego Clopa, con la cámara.

"Llevé la foto a que me la revelaran en la agencia AP, y allí me ofrecieron 5.000 dólares por ella. Dije: 'No, esta foto es de mi periódico'. Llamé a Colombia y dije: 'Tengo la foto de primera página' y la transmití...", recordó Clopatofsky.



Un año antes del Mundial, Rincón pasó de Santa Fe al América, que se llevó, en dos tandas, a los mejores jugadores del equipo 'cardenal' que había peleado dos años seguidos por ganar una estrella, sin éxito. Ya con los rojos de Cali, celebró dos títulos, en 1990 y 1992, este último, con un gol suyo para asegurar el título, en un clásico contra el Deportivo Cali.



"Yo me fui a la tribuna y me colgué de la malla. Yo siempre tuve un resentimiento con el Cali, porque nunca me reconocieron que yo, siendo del América, siempre me la jugué y declaré en todas partes que yo era hincha del Cali", recordó.



Rincón tuvo un 1993 muy especial, en el que fue clave para llegar a las semifinales de la Copa América, para pelear otro título local que se definió a favor de Junior con una genialidad del 'Pibe' Carlos Valderrama, pero sobre todo, por todo lo que logró con la Selección Colombia: marcó cinco goles en esa eliminatoria, todos para ganar puntos clave: uno contra Perú para ganar en Lima, otro contra Paraguay para empatar en Asunción, uno más contra los peruanos en Barranquilla, en una goleada 4-0, y dos en el partido más sonoro de la Selección en toda la historia, el 5-0 contra Argentiuna. Él abrió el camino.

El difícil paso de Freddy Rincón por el Real Madrid

A finales de ese año, fue contratado por Palmeiras, de Brasil, donde salió campeón. Luego fue transferido al Nápoles, donde duró un año, y en 1995 se convirtió en el primer colombiano en jugar en el Real Madrid. Sin embargo, las cosas fueron difíciles: fue víctima del racismo.



"Apenas llegué al Madrid, pintaron el Bernabéu con frases racistas. Luego, Lorenzo Sanz, un directivo, dijo que el primer jugador que debía salir del equipo era yo, y yo era el único negro en la época", aseguró.



Del Madrid volvió a Palmeiras y luego, en 1998, firmó con el gran rival del Verdao, el Corinthians. Eso armó roncha, pero Rincón se encargó de demostrar todo el valor que tenía. En 2000, fue el primer jugador en levantar el trofeo de campeón del Mundial de Clubes de la Fifa, tras vencer en la final a Vasco da Gama. Pero antes, había dejado atrás al Real Madrid. Dulce venganza…



Rincón fue tan importante en Brasil, que jugó en tres de los grandes clubes paulistas (también pasó por Santos, en 2001) y en todos es recordado con cariño. Incluso se dio el lujo de volver a Corinthians, con 37 años y luego de estar fuera de circulación durante dos temporadas. Ya estba retirado. Y volvió para ser figura, antes de colgar los guayos. ¿Definitivamente? Sí, pero estuvo muy tentado a regresar: a los 46 años, América lo llamó para que lo reforzara, cuando el equipo cayó a la B. "Me voy a convertir en un problema, más que una solución", explicó en su momento.



Rincón tuvo que lidiar, después de su retiro, con algunos líos judiciales. Llegó a estar detenido durante cuatro meses y medio en Brasil, por orden de la justicia de Panamá, acusado de ser testaferro de un grupo de narcotraficantes encabezado por Pablo Rayo Montaño. Rincón aseguró que lo conocía desde niño en Buenaventura. Finalmente, fue exonerado de todos los cargos.



También probó en la dirección técnica, en equipos pequeños de Brasil como Iraty, Sao Bento, Sao José y Flamengo de Guarulhos, y luego fue asistente técnico de Wanderley Luxemburgo en Atlético Mineiro. También acompañó como ayudante de campo a uno de sus mentores, Jorge Luis Pinto, en su tercera etapa al frente de Millonarios, en 2019.



Rincón también incursionó como comentarista. Lo hizo en medios de Brasil durante el Mundial de 2014, luego en ESPN y recientemente se había incorporado al canal Win Sports. Sus buenas actuaciones con la Selección le dieron autoridad y fue muy crítico con la Selección Colombia, que acaba de quedar eliminada del Mundial de Catar.



El lunes en la madrugada, la camioneta Ford en la que viajaba como pasajero fue embestida por un bus alimentador del Mío, en Cali. El accidente le dejó secuelas de las que no pudo recuperarse. El Coloso de Buenaventura se fue con un legado importante y con la marca de haber puesto a festejar a toda una generación de hinchas de la Selección Colombia. Fue un grande, en serio.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

​@josasc