Este miércoles, sobre las ocho de la mañana, el doctor Laureano Quintero, director médico de la Clínica Imbanaco, donde está hospitalizado Freddy Rincón, tras el grave accidente que sufrió en la madrugada del pasado lunes, entregó un nuevo reporte oficial sobre la salud del exfutbolista.

"Previa autorización de la familia, la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud informa a la opinión pública que, Freddy Eusebio Rincón Valencia, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos y su pronóstico sigue siendo muy reservado. El paciente continúa en estado crítico, con manejo ventilatorio, hemodinámico y bajo monitoreo permanente pero su evolución no ha sido favorable", informó el centro médico en su más reciente comunicado.



"La situación de Rincón sigue siendo profundamente crítica. Los seguimientos, las pruebas diagnósticas, los estudios radiológicos y la condición clínica no muestran una evolución favorable", les explicó el doctor Quintero a los medios.



"Tal como la manifestamos desde el primer momento, su condición y criticidad son extremas. El pronóstico sigue siendo muy reservado", añadió el galeno.



Así han sido las horas de hospitalización de Rincón

Freddy Rincón. Foto: Archivo

Primer comunicado



"La Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud previa autorización de la familia se permite informar sobre el estado de salud del paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia, quien ingresó en la mañana de hoy, 11 de abril de 2022. Luego de las valoraciones realizadas, el equipo de especialistas a cargo del paciente ha tomado la decisión de realizar un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo en este momento".



Segundo comunicado



"La Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud previa autorización de la familia se permite informar sobre el estado de salud del paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia. El paciente fue intervenido quirúrgicamente, está intervención que duró 2 horas y 45 minutos culminó sin inconvenientes, ha sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. El paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en estado crítico y con pronóstico reservado".



Tercer comunicado



"La Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud previa autorización de su familia, se permite informar que el paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos donde está recibiendo todos los elementos integrales que su condición requiere. El paciente continúa en condición crítica y su pronóstico sigue siendo reservado".



Cuarto comunicado



"Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos donde está recibiendo atención por parte de un grupo interdisciplinario de profesionales, tras una cirugía por trauma craneoencefálico severo. Después de este tipo de procedimiento es prudente hacer seguimiento a la evolución del paciente, por lo que el cuerpo médico ha decidido realizar algunos estudios adicionales en su cerebro para determinar los pasos a seguir. De momento el paciente continúa con medidas de soporte avanzado y su pronóstico no ha tenido variaciones".



Quinto comunicado

"Previa autorización de la familia, la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud informa a la opinión pública que, Freddy Eusebio Rincón Valencia, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos y su pronóstico sigue siendo muy reservado. El paciente continúa en estado crítico, con manejo ventilatorio, hemodinámico y bajo monitoreo permanente pero su evolución no ha sido favorable".

