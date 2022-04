Este miércoles en la noche, la Clínica Imbanaco citó a una rueda de prensa urgente sobre la salud del exfutbolista Freddy Rincón, quien sufrió un grave accidente de tránsito en la madrugada del lunes. En las declaraciones el cuerpo médico lamentó el fallecimiento del ídolo.

Lamentamos profundamente este sensible acontecimiento, a la vez que extendemos nuestras más sentidas condolencias a familiares FACEBOOK

TWITTER

La condición de salud de Rincón, gloria del fútbol colombiano, fue durante varios días muy crítica por un trauma craneoencefálico severo, el cual lo mantuvo en la unidad de cuidados intensivos y con pronóstico reservado



En compañía de los hijos del exfutbolista, Laureano Quintero, director médico de la clínica Imbanaco, dijo que, pese a los esfuerzos, Freddy Rincón falleció el miércoles 13 de abril.



"La Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud previa autorización y en compañía de sus familiares, se permite informar a la opinión pública que pese a todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia, ha fallecido el día de hoy 13 de abril de 2022", inició el comunicado de la clínica.



"Lamentamos profundamente este sensible acontecimiento, a la vez que extendemos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos, allegados y seguidores.

Jamás habrá forma de expresar lo que esto significa realmente para nosotros, invitamos a todo el país a recordarlo con alegría por todo lo que nos brindó en vida con sus logros deportivos", continuó.

(Le recomendamos: Luis Díaz: ¿por qué fue el minuto de silencio en el Liverpool vs. Benfica?).

¿Cómo están los otros afectados por el accidente?

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó el bus tras el choque. Foto: Captura de pantalla

Este lunes, sobre 4:11 a.m., se presentó el fuerte choque entre la camioneta 4x4, de placas UGR 410, en la que se movilizaba Freddy Rincón, y un bus del MÍO, el sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali, que, conforme han establecido las autoridades, recién empezaba su ruta del día y no llevaba pasajeros.



Según se ha podido saber, eran tres las personas que acompañaban a Rincón en el vehículo al momento del accidente. Hasta el momento, solo han sido identificadas dos de ellas: María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años. Sobre el tercer ocupante de la camioneta, se presume que era quien iba manejando. Al parecer habría sido un hombre.



Tanto Patiño como Cortés ya salieron del centro médico en el que estaban siendo atendidas.



En cuanto a Jorge Eduardo Muñoz, el conductor del bus, se sabe que sigue hospitalizado en la Clínica San Fernando. Sufrió fracturas de tibia y rodilla. En cuanto baje el edema, informó el alcalde Jorge Iván Ospina, será operado.



(Además: El conductor de bus del MÍO está siendo vigilado por la Policía).

Así ha sido el reporte de la salud de Rincón

Facebook Twitter Linkedin

1990: La emblemática celebración del gol que empató a Colombia con Alemania durante un partido del Mundial de Italia 1990. Foto: JOSÉ CLOPATOFSKY

Desde que Rincón fue ingresado a la Clínica Inambaco el lunes, a las 4:51 a.m., se han emitido seis comunicados oficiales.



Primer comunicado



"Luego de las valoraciones realizadas, el equipo de especialistas a cargo del paciente ha tomado la decisión de realizar un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo en este momento".



Segundo comunicado



"El paciente fue intervenido quirúrgicamente, está intervención que duró 2 horas y 45 minutos culminó sin inconvenientes, ha sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. El paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en estado crítico y con pronóstico reservado".



Tercer comunicado



"La Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud previa autorización de su familia, se permite informar que el paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos donde está recibiendo todos los elementos integrales que su condición requiere. El paciente continúa en condición crítica y su pronóstico sigue siendo reservado".



Cuarto comunicado



"Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos donde está recibiendo atención por parte de un grupo interdisciplinario de profesionales, tras una cirugía por trauma craneoencefálico severo. Después de este tipo de procedimiento es prudente hacer seguimiento a la evolución del paciente, por lo que el cuerpo médico ha decidido realizar algunos estudios adicionales en su cerebro para determinar los pasos a seguir. De momento el paciente continúa con medidas de soporte avanzado y su pronóstico no ha tenido variaciones".



Quinto comunicado



"El paciente continúa en estado crítico, con manejo ventilatorio, hemodinámico y bajo monitoreo permanente pero su evolución no ha sido favorable".

DEPORTES