Freddy Rincón fue el autor de uno de los goles más célebres de la historia del fútbol colombiano, fue el 19 de junio de 1990, en Milán, cuando Rincón anotó el empate esperado 1-1 contra Alemania.

José Clopatofsky, director de la revista ‘Motor’, fue quien inmortalizó el festejo de Rincón, en una fotografía que aún hoy es de las emblemáticas del fútbol colombiano.

La historia de la foto

Freddy Rincón corría desencajado, con su camiseta roja de Colombia, con los brazos agitados. Los fotógrafos apenas lo captaban de perfil mientras seguían su grito de gol, el que le acababa de anotar a Alemania en el Mundial de Italia 90. Fue un histórico empate 1-1 que hizo delirar al país, que volvía a un mundial después de 28 años.



José estaba parqueado allí, en el campo, con su cámara de fotos lista, porque siempre se acredita como fotógrafo para ver desde abajo los partidos. Pensaba que Colombia iba a perder, y ya se iba.



Fue cuando escuchó la algarabía y se percató de que esa mole venía corriendo justo hacia él. Su instinto lo llevo a tomar la foto. Rincón le gritó el gol a su lente. Una foto que nadie más tenía. Con esa foto confirmó una frase que no se cansa de repetir: el periodismo es integral, es uno solo.

El agónico gol llegaría al minuto 93 del partido Foto: Tomado de Twitter @mnlzbl

Clopatofsky ha contado esta anécdota muchas veces y seguro que siempre se le ilumina el rostro, como ahora. Esta vez lo recrea con un esfero y un papel. Dibuja la cancha, el recorrido de Rincón, y su posición de fotógrafo afortunado. La voz le suena emocionada.



“Llevé la foto a que me la revelaran en la agencia AP, y allí me ofrecieron 5.000 dólares por ella. Dije: ‘No, esta foto es de mi periódico’. Llamé a Colombia y dije: ‘Tengo la foto de primera página’ y la transmití...”.



“En Colombia había fiesta. Pacho Santos –jefe de redacción– me preguntó que qué iba a escribir, y en Italia ya nos íbamos era a dormir. Entonces escribí la crónica de la foto. Como toda buena foto de reportería, fue una chepa”, confesó Clopatofsky.

Osvaldo Wehbe emocionado narraba el empate 1-1 ante Alemania en Copa Mundo Italia 1990.



"El milagro no es alemán, el milagro es colombiano. Salió de un libro de García Márquez", así lo relató.



FUERZA FREDY RINCÓN, EL GOL MÁS GRITADO EN TODA LA HISTORIA DEL FÚTBOL EN COLOMBIA🇨🇴 pic.twitter.com/BM8mPJhKvG — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) April 11, 2022





