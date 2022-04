Este miércoles, el fiscal general Francisco Barbosa manifestó en rueda de prensa que, como había revelado la Unidad Investigativa de EL TIEMPO el pasado fin de semana, el reporte oficial del ente investigador sostiene que Freddy Rincón conducía la camioneta en la que sufrió el accidente que terminó cobrando su vida.

"El vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón era conducido por él. A esta conclusión se llegó soportada por los expertos forenses, los estudios técnicos y corroborada por los testigos que se encontraban dentro del vehículo y las cámaras en la zona", expresó Barbosa.



Minutos después, se conoció uno de los videos que la entidad habría tenido en cuenta para emitir su concepto. En la grabación se le ve a Rincón, de camiseta blanca, subirse a la camioneta Ford, de placa UGR 410. Sin embargo, hasta el momento no se conoce ni la hora ni la ubicación exacta de los hechos que retrata el metraje.



Rincón en carro que chocó el lunes santo Rincón en carro que chocó el lunes santo El video que compartió la Fiscalía. Foto: Archivo

Escasas horas de hacerse públicas las declaraciones de Barbosa, Manuel Rincón, hermano de Freddy, expresó su rechazo a la postura oficial.



"Si fuera Freddy manejando y otro fuera el copiloto, el muerto no sería Freddy. De los dos que se bajaron del carro y cogieron un taxi, uno de ellos venía manejando", dijo.



"La Fiscalía debió investigar hace rato quiénes eran esas personas, cómo no se van a dar cuenta de que si Freddy fue el único que murió y los demás todos salieron ilesos, cómo va a ir manejando él. El fiscal está mintiendo, no están investigando bien y van a salir del paso olímpicamente", concluyó en su diálogo con 'Semana'.



Paralelamente, habló uno de los paramédicos que habría atendido la emergencia tras el grave accidente de tránsito, en la madrugada del lunes 11 de abril. Su postura, reveladora, rechazaría la posición de la familia de Rincón y respaldaría la del fiscal.

Lo que dice el paramédico

La camioneta resultó afectada por el lado de la silla del copiloto. Foto: iStock, Archivo particular

En diálogo con 'Noticias RCN', un hombre que el medio presenta como uno de los paramédicos que atendió a Rincón, y cuyo rostro no se ve con claridad, reveló detalles de cómo estaba la escena del accidente a su supuesta llegada.



“En ese momento, cuando llegamos, ya la puerta estaba abierta, la puerta del conductor donde estaba él y al lado había una muchacha... ¿qué más había? solamente se activaron los 'airbags' de los lados”, expresó el hombre, de entrada.



Según dijo, la gente que estaba en las inmediaciones de la calle quinta con carrera 34, donde ocurrió el choque entre la camioneta Ford y el bus del MÍO, fue la que le indicó que Freddy Rincón estaba dentro del vehículo.



"La gente decía 'saquen a Freddy Rincón, saquen a Freddy Rincón', entonces ahí ya procedemos hacer la extracción del vehículo de la parte del conductor”, comentó.



"Rincón ya tenía varias complicaciones: trauma de tórax cerrado y trauma craneoencefálico", añadió el paramédico.



La reportera del medio en cuestión dice que el hombre aseguró que la extracción de Rincón "duró aproximadamente 10 minutos".



"Principalmente se daña el cinturón, porque mal o bien el cinturón lo estaba prensando con algo, y se dañan los 'airbags'", contó el paramédico sobre cómo fue el rescate del exfutbolista.

Según Harold Saa, Rincón habría estado en la discoteca 'El Bronxs', la madrugada del lunes 11 de abril. Foto: Facebook: El Bronx, Archivo EL TIEMPO

Acerca de las personas que estaban en el vehículo, el hombre dijo que en el puesto del copiloto estaba una mujer, quien al parecer era María Manuela Patiño, de 20 años, a quien Rincón habría conocido en la discoteca 'El Bronxs', donde habría estado esa noche, según su amigo Harold Saa.



“En el momento en que abordamos el vehículo la mujer está inconsciente, ya a los segundos después de estar haciendo extracción de Freddy ella reacciona (…) abre los ojos, pero está callada todavía no entra como en sí”, detalló el paramédico.



La reportera del informe dice que el sujeto aseguró que siete personas ayudaron a sacar a rincón del carro. El sujeto también se refirió a los rumores de que pudo haber sido cambiado de asiento.



“No, la verdad no (no fue cambiado de silla) porque él era muy grande y pesado, y no creo que en ese momento y así como estaba acomodando, no creo que lo hayan colocado así por así”, comentó.



Además, el paramédico señaló que “ni en el carro se sentía olor a alcohol o se veían botellas en algún momento".



"Estábamos enfocados en la extracción del señor Freddy", precisó.



Las autoridades están a la espera de que los expertos forenses de la Fiscalía cotejen la necropsia hecha al cuerpo del exfutbolista con los reportes del accidente. Entretanto, la familia sigue negando que Rincón hubiese ido al volante.

