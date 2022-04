Cuando está por cumplirse una semana del fallecimiento de Freddy Rincón, el gran futbolista que brilló con la Selección Colombia en los años noventa, se siguen conociendo detalles de lo que fue la tarde del domingo 10 de abril, el día previo al accidente que terminó cobrando su vida.

De acuerdo con los amigos de Rincón, el exfutbolista permaneció desde el mediodía y hasta cerca de las 11:30 p.m. en la casa de Harold Saa, músico salsero, y uno de sus amigos más cercanos.



En el predio que está ubicado en el barrio Ciudad Córdoba, de Cali, Rincón habría compartido un almuerzo con varias personas ajenas al fútbol. Luego, habría disfrutado de la jornada dominical del balompié local hasta que supuestamente salió con otras personas rumbo a la discoteca 'El Bronxs', en la calle quinta con carrera 26.



(Le puede interesar: Brigitte Baptiste propone que una mujer dirija la Selección Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

'El Bronxs' es un bar reconocido por su predilección por la salsa. Foto: Facebook: El Bronx, Archivo EL TIEMPO

Según Harold Saa, de su casa, Rincón habría salido con Diana Lorena Cortés, una de las ocupantes del vehículo involucrado en el grave accidente durante la madrugada del lunes. La mujer, de 43 años, sería la madre de una ahijada del músico.



En la discoteca, Rincón habría conocido a Manuela Patiño, la otra persona que hasta el momento ha sido identificada como una de las pasajeras de la camioneta Ford en la que iba el exfutbolista y que, sobre las 4:37 a.m., colisionó con el bus del MÍO.



(Además: Cristiano Ronaldo no enfrentará a Luis Díaz: 'La familia es más importante').



Ante la inquietud por los motivos que llevaban a que Rincón pasara tanto tiempo en la casa del músico salsero, Maritza Saa, hermana de Harold, contó las razones por las que el exfutbolista era prácticamente 'un integrante más' de su hogar. Uno de los motivos, relacionado con el dinero, el más llamativo.

'Aquí nadie me pide dinero'

Facebook Twitter Linkedin

El 14 de enero de 2000, Freddy Rincón besa el trofeo del ganador después de derrotar al Vasco da Gama 4-3 en la final de fútbol del Campeonato Mundial de Clubes en el Estadio Maracaná. Foto: VANDERLEI ALMEIDA / AFP

“Esta casa (los 4 pisos de la casa de los Saa) era también de él. Me decía: ‘manita, guárdeme aguapanela con leche, pero que la leche quede bien abajo’, a él le gustaba la leche Klim y me pedía que se la comprara entera. Yo le echaba casi la mitad del tarro y él traía los panes. También me llamaba a encargarme los pescados: ‘Manita, consígamelos, que cuando llegue, allá le doy”, dijo Martiza en conversación con 'El País', de Cali.



Sobre el encanto que tenía la casa para Rincón, la mujer dijo que tenía que ver con que no le pedían plata.



“Freddy me decía: ‘Yo la única casa que piso además de la mía es esta, porque aquí nadie me pide dinero, ni los niños’. Siempre nos lo repetía. Cuando a veces le pedían plata, personas que venían de fuera, le decíamos que se hiciera el dormido. Siempre lo respetamos”, comentó Saa.



(No deje de leer: El increíble cura futbolista que hizo un milagro en la Copa Libertadores).



La Fiscalía está cotejando todas las evidencias y testimonios dentro de la investigación por el fallecimiento de Rincón.



DEPORTES