Colombia está de luto con la muerte de Freddy Rincón, quien perdió la vida este miércoles en Cali, tras un trágico accidente de tránsito.

Sebastián Rincón, su hijo, también futbolista y quien milita en el club Barracas Central de Argentina, se quebró al hablar de su padre, del legado y de todo lo que le dejó.

Palabras del hijo de Rincón

"Para Colombia se fue un ídolo, para mí, mi padre, mi modelo a seguir, pero siento que tengo un alma en el cielo que nos cuida. El nos va a guiar", dijo Sebastián al canal ESPN.



Sebastián visitó las oficinas de Medicina Legal, donde permanece el cuerpo de Freddy. En medio de periodistas y aficionados, el hijo de Rincón dejó sentidas palabras.

"Brindó muchas alegrías, fue una persona muy alegre, muy dada a su gente, por eso recibe el cariño, eso me enorgullece y me da fuerzas para seguir adelante".



A la pregunta sobre el mejor recuerdo, Sebastián ya no pudo contener el llanto. Se quebró de la nostalgia.



"Cuando debuté… muchas cosas…".





DEPORTES