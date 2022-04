Tras el lamentable accidente que terminó con la vida del ídolo Freddy Rincón, la Fiscalía continua con las investigaciones de los hechos ocurridos la madrugada del 11 de abril.



Manuel Rincón, hermano de la reconocida figura futbolística, le envió un fuerte mensaje al conductor del vehículo para que se presente a declarar. Hasta el momento, la familia asegura que la camioneta Ford de placas UGR-410 que se estrelló contra el bus alimentador del Masivo Integrado de Occidente (MIO) no era conducida por Freddy Rincón.

Según el informe presentado por las autoridades, en el vehículo se encontraban cuatro personas: dos mujeres, Freddy y un cuarto pasajero, del cual se especula que iba al frente del volante.



Desafortunadamente, la Fiscalía no ha podido esclarecer la totalidad de los hechos debido a que la identidad de este último sigue siendo un misterio.



(Lea más: La joven, el bar y el taxi, claves en muerte de Freddy Rincón).

El que nada debe, nada teme, si se esconde es por algo, que esa persona salga y aclare todo esto para que podamos estar tranquilos y Freddy pueda descansar en paz FACEBOOK

TWITTER

Ante la dolorosa pérdida de su hermano, Manuel mandó un fuerte mensaje a la cuarta persona que estuvo involucrada en el accidente.



“El que nada debe, nada teme, si se esconde es por algo, que esa persona salga y aclare para que podamos estar tranquilos y Freddy pueda descansar en paz”, dijo.



(Siga leyendo: Video: Córdoba rompe en llanto tras enterarse de la muerte de Freddy Rincón).



Además, Manuel le pidió a la Fiscalía que encontrará al culpable del incidente para que así su familia pudiera estar tranquila.



“Que la Fiscalía aclare todo esto que pasó, porque no quedamos contentos con saber que todo el mundo le echa la culpa a Freddy, no iba manejando, no sé cómo se le echa la culpa, hablen con el que iba manejando, traten de aclarar todo esto para que la familia pueda quedar tranquila”, dijo.

Más noticias

Video: Tino Asprilla y sentidas palabras a Freddy Rincón en la funeraria

Freddy Rincón: la emotiva foto de matrimonio con que lo despidió su exmujer

Freddy Rincón: ¿por qué James Rodríguez no ha dicho nada sobre su muerte?

Freddy Rincón: Jorge Luis Pinto y el llanto que estremeció el funeral

Freddy Rincón: el triste mensaje que le escribió su hijo Sebastián

Tendencias EL TIEMPO