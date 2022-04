Hamilton Ricard, exfutbolista de la Selección Colombia, acudió este lunes a la clínica Imbanaco de Cali para seguir de cerca el estado de salud de su amigo Freddy Rincón, quien se encuentra en estado crítico.

Ricard dio declaraciones a las afueras de la clínica, en las que pidió rezar por la salud de Freddy.



"A nosotros nos toca rezar mucho por él y mucha energía positiva", dijo Hamilton a medios de comunicación.

Luego, confirmó que ha estado en contacto con los familiares de Rincón. "Hablé con el hijo, está golpeado, devastado, vive con su papá, entonces es una situación difícil", agregó.

No sé con quién iba Freddy, con amigos, él no anda con gente diferente. Ustedes vieron cómo fue eso FACEBOOK

TWITTER



Sobre los detalles del accidente, comentó: "No sé con quién iba Freddy, con amigos, él no anda con gente diferente. Ustedes vieron cómo fue eso, un accidente que no sabemos de dónde salió ese alimentador. Esperemos salga bien de esta situación", finalizó.



Rincón fue trasladado para ser evaluado por los médicos de turno, luego de que su auto chocara contra un bus alimentador del Mio.



Primero, la clínica emitió el primer comunicado en el que advirtió que el exjugador será sometido a una intervención quirúrgica y que su pronóstico es reservado.



Luego, informaron que sufrió "un trauma craneoncefálico severo" y está en estado crítico.



DEPORTES

Más noticias de deportes