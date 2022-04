El exfutbolista Freddy Rincón pasó la mayor parte del domingo previo al accidente en la casa de su amigo Harold Saa, reconocido músico salsero del Valle del Cauca. Sobre las 11:30 p. m., según dijo el propio Saa, el fallecido habría salido con otras personas que estaban en la casa del cantante con destino a una discoteca. Al parecer, a la reconocida 'El Bronxs', en la calle quinta, de Cali.



A la espera de que se conozcan las determinaciones de la Fiscalía sobre la investigación por el fallecimiento del 'Coloso de Buenaventura', Saa ha compartido detalles de lo que fue esa última velada. En su relato, las que habrían sido las últimas palabras de Rincón antes de dejar su casa.



'Paisano...'

Homenaje a Freddy Rincón. Foto: JUAN PABLO RUEDA/ CEET

“Él se para del lado mío y me dice: ‘Paisano... ya me voy, ¿va a venir o no?’. Y yo le dije: ‘No, estoy de luto, no voy a salir’”, comentó Saa en diálogo con 'Caracol'.



Rincón habría estado en su casa desde el mediodía del domingo, según relató el propio Saa. Sin embargo, nunca estuvo en la cabeza de nadie pensar que al día siguiente amanecieran con la noticia del grave accidente que sufrió Rincón.



"Fue un accidente muy bobo", le habría dicho Saa al medio en mención.

