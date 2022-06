Este lunes se cumplen tres meses del fallecimiento de Freddy Rincón, la leyenda del fútbol colombiano que destacó a finales de los años ochenta y la mayor parte de los noventa con la camiseta de la tricolor.

Como logró constatar la Fiscalía General de la Nación, Rincón falleció producto de las consecuencias que le dejó el accidente de tránsito que sufrió en la madrugada del lunes 11 de abril.



El paso a paso del accidente

La Fiscalía estableció que el 'Coloso de Buenaventura' pasó la mayor parte de la tarde del domingo 10 de abril en la casa de Harold Saa, músico salsero, en el barrio Ciudad Córdoba , de la ciudad de Cali.



Luego, según la versión de la entidad, Rincón salió de la casa de Saa junto a cuatro personas (Nubia, Doris, Diana y José Luis) para la discoteca 'El Bronxs', en la calle quinta con carrera 26, a ocho cuadras de donde fue el accidente.



Del icónico bar salsero, Rincón y "siete personas más" salieron para la 'Panadería Roosevelt'. De allí fue donde el exfutbolista salió manejando y, entre las 4:15 y 4:18 a.m. de ese lunes, sufrió el grave accidente.



A las 4:51 a.m., Freddy Rincón ingresó a la Clínica Imbanaco, donde falleció el miércoles 13 de abril, a las 10 p.m. producto de las consecuencias que le dejó el accidente. El 14 de abril, a las 6:40 a.m., el cuerpo sin vida de Rincón entró a Medicina Legal.



Freddy Rincón: la Fiscalía habla del caso tras las declaraciones de la familia Freddy Rincón: la Fiscalía habla del caso tras las declaraciones de la familia del exjugador en las que dicen que 'hay inconsistencias' en la investigación. Reconstrucción de la Fiscalía. Foto: Fiscalía

'No se muere quien se va, solo muere quien se olvida'

La celebración del gol de Colombia vs. Alemania durante un partido del Mundial de Italia 1990. Foto: José Clopatofsky

La tumba de Freddy Rincón está marcada con el código D1-324 en el Cementerio Metropolitano Del Sur.



En el frente de la lápida hay una representación de la icónica fotografía que José Clopatofsky, actual director de la revista 'Motor', le tomó a Rincón en el Mundial de Italia 1990.



Conforme se ha podido saber, decenas de seguidores de Rincón se han acercado a su tumba para dejar sentidos homenajes.



"Freddy: Gracias por toda la alegría que le diste a nuestro hermoso país, Colombia", se lee en la representación de un corazón que contiene un mensaje a la derecha de la lápida.



"Mi more, siempre te voy a amar", se lee en otro corazón que firma una mujer de nombre Paola.



"Papá, no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Te llevo en mi corazón", es el escrito de uno de sus hijos.



Textos de hermanos, sobrinos y otros familiares también ambientan el lugar.

La parte superior de la tumba. Foto: @srincon19

Los mensajes para Rincón. Foto: @srincon19

