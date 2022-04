Este lunes se cumplen quince días del grave accidente de tránsito que terminó cobrando la vida de Freddy Rincón, la leyenda del fútbol colombiano que destacó a finales de los años ochenta y la mayor parte de los noventa con la camiseta de la tricolor.

Aunque en un primer momento la sensación general era que Freddy Rincón no iba manejando la camioneta, por el hecho de que la puerta del copiloto fue la más afectada, y él fue la única víctima mortal del choque con el bus del MÍO, la vicefiscal general de la nación, la doctora Martha Mancera, explicó el pasado viernes, en rueda de prensa, los motivos que llevaron a que el ente investigador determinara que el histórico '19' sí iba al frente de la camioneta Ford.



Hasta ese anuncio, los hermanos de Rincón habían dicho que presentían muchas inconsistencias en la investigación oficial. Desde entonces no se han vuelto a pronunciar.

Facebook Twitter Linkedin

Freddy Rincón murió tras sufrir un accidente de tránsito en Cali. Foto: Archivo particular - Archivo EL TIEMPO

El paso a paso del accidente

La Fiscalía estableció que el 'Coloso de Buenaventura' pasó la mayor parte de la tarde del domingo 10 de abril en la casa de Harold Saa, músico salsero, en el barrio Ciudad Córdoba , de la ciudad de Cali.



Luego, según la vicefiscal, Rincón salió de la casa de Saa junto a cuatro personas (Nubia, Doris, Diana y José Luis) para la discoteca 'El Bronxs', en la calle quinta con carrera 26, a ocho cuadras de donde fue el accidente.



Del icónico bar salsero, Rincón y "siete personas más" salieron para la 'Panadería Roosevelt'. De allí fue donde el exfutbolista salió manejando y, entre las 4:15 y 4:18 a.m. de ese lunes, sufrió el grave accidente.



A las 4:51 a.m., Freddy Rincón ingresó a la Clínica Imbanaco, donde falleció el miércoles 13 de abril, a las 10 p.m. producto de las consecuencias que le dejó el accidente. El 14 de abril, a las 6:40 a.m., el cuerpo sin vida de Rincón entró a Medicina Legal.



(Puede leer: Freddy Rincón: estas son las personas que iban en el carro del accidente).

Freddy Rincón: Fiscalía entregará detalles del accidente del exfutbolista Freddy Rincón: Fiscalía entregará detalles del accidente del exfutbolista Reconstrucción de la Fiscalía. Foto: Fiscalía

El domingo 17, luego de los multitudinarios homenajes en Buenaventura y en Cali, el cuerpo sin vida de Freddy Rincón fue enterrado en el Cementerio Metropolitano del Sur de la capital del Valle del Cauca.



Sebastián Rincón, uno de sus dos hijos mayores, dio a conocer en las últimas horas una imagen de la lápida del hombre que anotó el inolvidable gol del empate entre Colombia y Alemania en el Mundial de Italia 90. Esa y otras de sus gestas, honradas con un sentido mensaje de 'agradecimiento nacional'.

'Gracias por toda la alegría...'

Facebook Twitter Linkedin

La celebración del gol de Colombia vs. Alemania durante el Mundial de Italia 1990. Foto: José Clopatofsky

La tumba de Freddy Rincón está marcada con el código D1-324 en el cementerio escogido por su familia.



Según se puede ver en la imagen que compartió Sebastián, una carta a puño y letra en papel azul está ubicada sobre el pasto que reviste el féretro. En la parte superior, justo al lado de la lápida, se ve un mensaje cuyo autor se desconoce, pero retrata el sentir de todos los seguidores del 'Coloso'.



"Freddy: Gracias por toda la alegría que le diste a nuestro hermoso país, Colombia", se lee en la representación de un corazón que contiene el mensaje.



(Además: Luis Díaz: la increíble transformación de su casa familiar en La Guajira).

Facebook Twitter Linkedin

El mensaje en la tumba de Rincón. Foto: @SRincon19

Conforme se ha podido saber, decenas de seguidores de Rincón se han acercado a su tumba para dejar sentidos homenajes. Por ejemplo, junto a la imagen, Sebastián escribió su propio mensaje en la publicación en redes sociales: "Te dejo Fregua. Tengo una promesa que cumplirte. Te amo y te extraño".



Este lunes, según se ha podido conocer, Sebastián volvió a las canchas. Falta confirmar si es en Argentina, país en el que juega a nivel profesional con el club Barracas Central.

Facebook Twitter Linkedin

Las palabras de Sebastián Rincón. Foto: @SRincon19

Más noticias

Freddy Rincón: así fue el paso a paso del accidente que terminó con su vida

Las basquetbolistas 'tiktokers' que ganan más que una jugadora profesional

Rigoberto Urán: fotos de graves heridas tras dura caída: 'Quedé vuelto m..'

DEPORTES