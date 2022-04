Este sábado, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, se llevó a cabo la ceremonia del último adiós de Freddy Rincón, una de las leyendas más grandes del fútbol colombiano.

​

Según cifras de la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca, más de 2.500 seguidores ciudadanos hicieron parte del evento en el que se conmemoró la vida y el legado del Coloso de Buenaventura.

En medio de la jornada, la llegada de los jugadores con los que Rincón compartió grandes momentos con la camiseta tricolor despertó grandes emociones. Sin embargo, desde mucho antes de que empezara la despedida en el estadio caleño, sus grandes amigos compartieron su dolor a través de sentidos mensajes. El de Faustino 'Tino' Asprilla, en las instalaciones de la funeraria donde se hizo el velatorio de Rincón, uno de los más sentidos.



(Le recomendamos: El increíble cura futbolista que hizo un milagro en la Copa Libertadores).

'Freddy se mandó la cag... más grande'

Facebook Twitter Linkedin

Faustino "El Tino" Asprilla (derecha), Harold Lozano (2-derecha), Hamilton Ricard (2-izquierda) y Miguel Ángel "Niche Guerrero" (izquierda), asisten al funeral de Freddy Rincón en Cali. Foto: Paola Mafla / AFP

En un video que compartió Tomas Enrique Sinisterra, un internauta de la plataforma TikTok, se le ve a Faustino 'Tino' Asprilla en las que serían las instalaciones de la Funeraria Los Olivos, en Cali, el pasado viernes.



Allí, conversando con los asistentes a la velación de Rincón, Asprilla dijo de entrada: "Freddy nos tiene vueltos mier… Freddy se mandó la caga… más grande que se pudo haber mandado".



(Además: Freddy Rincón: revelan dónde y con quiénes estaba antes del grave accidente).

"Yo tengo choferes..., estos manes me manejan a mí el carro, me cuidan. Freddy era una persona demasiado importante. ¿Por qué no se dio cuenta?... jugó en el Real Madrid. ¿Usted sabe qué es jugar en el Real Madrid?... Eso ni yo que fui el mejor jugador de Colombia”, concluyó Asprilla.

(Recuerde que si nos visita desde la App de EL TIEMPO, puede ver el video aquí).

DEPORTES